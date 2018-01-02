Соседи: Кто из белорусов зарабатывает заветную тысячу рублей

В зарплатных лидерах по-прежнему находятся специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 517,8 рубля (1493.6 евро), а также деятельностью пассажирского воздушного транспорта — 2 325,1 рубля (987.2 евро).

В горнодобывающей промышленности в ноябре зарабатывали 1 366,4 рубля (580 евро). При этом в целом в промышленности получали в среднем 920,5 рубля (390.8 евро). На производстве кокса и продуктов нефтепереработки средние заработки в ноябре составили 1 612,3 рубля (684.5 евро), на производстве химических продуктов — 1 391,4 рубля (590.8 евро), на производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — 1 027,6 рубля (436.3 евро), на производстве прочих транспортных средств и оборудования — 1 005,2 рубля (426.8 евро).

Работники оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их ремонта в среднем получали 1 180,6 рубля (501.3 евро), а оптовой торговли (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — 1 125,9 рубля (478 евро).

Специалисты, деятельность которых связана с грузовым железнодорожным транспортом, в ноябре зарабатывали 1 001,6 рубля (425.3 евро), а с грузовым воздушным транспортом — 1 656,5 рубля (703 евро). Во вспомогательной деятельности воздушного транспорта платили в среднем 1 445,3 рубля (613.6 евро).

Работники издательской деятельности, а также деятельности в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания зарабатывали в среднем 1 070,8 рубля (454.6 евро), деятельности в области телекоммуникаций — 1 350,4 рубля (573.4 евро),

В финансовой и страховой деятельности зарабатывали в целом 1 290,4 рубля (547.9 евро), в том числе работники вспомогательной деятельности — 1 921,4 рубля (815.8 евро).

Специалисты, которые заняты профессиональной, научной и технической деятельностью, в среднем получали в ноябре 1 175,9 рубля (499.3 евро). В том числе специалисты в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа зарабатывали 1 246,4 рубля (529.2 евро), в области архитектуры — 1 062,9 рубля (451.3 евро). Специалисты по инженерно-техническому проектированию и предоставлению технических консультаций в этой области получали 1 423,6 рубля (604.4 евро), а те, кто занимается научными исследованиями и разработками, — 1 222,2 рубля (518.9 евро).

В апреле прошлого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей (424.6 евро) — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует президент Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Однако пока в Беларуси нарастает отставание от графика по выходу к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей. «По январю-сентябрю такое отставание составило 25,4 рубля, или 3,1%», — сообщил ранее премьер-министр Андрей Кобяков. Напомним, в январе-августе эта сумма составляла 14 рублей.

Ранее Ирина Костевич напомнила, что среднюю зарплату 1000 рублей получит не каждый работающий белорус. «Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать в любой отрасли — будь то промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее», — заявила Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.

В ноябре этого года Лукашенко допустил, что в начале 2018 года будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня. «А дальше, второй, третий, четвертый кварталы, мы должны уже превосходить 1000 рублей хоть немножко», — сказал глава государства.