Ближняя Речица — так раньше называлась деревня в Чериковском районе. Сейчас деревни нет, есть одноименное урочище в зоне отселения, последовавшего за катастрофой на Чернобыльской АЭС. Но уже в следующем году топографы снова нанесут на карты страны Ближнюю Речицу. Здесь строится Чериковская ФЭС, крупнейшая в Беларуси и СНГ, говорится в сообщении генподрядчика.
Мощность солнечной электростанции составит более 100 МВт. Она разместится на площади 220 га.
Работы в Чериковском районе начались в конце октября, на объекте трудятся около 120 человек и около 30 единиц строительной техники. Как сообщили в управлении строительства энергетических объектов ЗАО "Белзарубежстрой", "на конец декабря подготовительные и земляные работы проведены на 100 га, установлено конструкций для более чем 800 монтажных систем под фотоэлектрические модули".
Проект финансируется компанией "Камелиасайд Лимитед" — дочерним предприятием британских Altostarta и United Green Group, которая специализируется на венчурных инвестициях в возобновляемую энергетику
Общая сумма инвестиций составит более 170 млн долларов. Источники финансирования — собственные средства и кредитные ресурсы международных финансовых институтов.
Поставка оборудования и инжиниринг осуществляется китайской компанией Power China Guizhou Engineering на условиях "под ключ".
Немецкая компания Ecap выступит техническим координатором проекта в Чериковском районе, а также займется обслуживанием ФЭС после завершения строительства. Планируется, что станция будет введена в апреле-мае 2019 года.
Строительство ФЭС нацелено на развитие экологически чистой солнечной энергетики в Беларуси, диверсификацию источников электроэнергии, сокращение операционных и транспортных расходов в связи с обеспечением электроэнергией близлежащих населенных пунктов. Ожидается, что проект поспособствует экономии валютных ресурсов за счет некоторого сокращения импорта нефти и газа. Объект также послужит использованию территорий, подвергшиеся радиационному воздействию в результате чернобыльской катастрофы, говорится в сообщении "Белзарубежстроя".
Полученная альтернативная электроэнергия будет закупаться гособъединением "Белэнерго" и поставляться в энергосистему Беларуси.
Год назад глава МИД Беларуси Владимир Макей встречался с директором ирландской компании "Пьюа Энерджи" Торстеном Меркелем и обсуждал перспективы развития возобновляемых источников энергии в Беларуси, в частности строительство солнечной электростанции в Могилевской области. До этого ирландский инвестор реализовал в Беларуси ряд проектов в области альтернативной энергетики.
Солнечную электростанцию за 170 млн долларов строят на "чернобыльских землях" (5)
В Чериковском районе Могилевской области ведется...
Белорусское телевидение показало карту БССР со Смоленском и Вильнюсом (131)
В сюжете , посвященном 100-летию БССР, телеканал...
Лукашенко в поздравлении Путину: союз двух народов состоялся (53)
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил...
Путин: я предлагал Лукашенко сыграть в хоккей, но он улетел в Минск Путин получил в подарок сало и картошку (19)
Президент Беларуси Александр Лукашенко не смог...
Лукашенко вылетел в Москву на третью за декабрь встречу с Путиным (76)
Самолет президента Беларуси вылетел из Национального...
TOP новостей
В Литве вступила в силу новая налоговая реформа: проверьте свою зарплату (21)
С 1 января в Литвы вступила в силу новая налоговая...
В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (28)
С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...
Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали (18)
В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что...
Вильнюсская полиция продает с аукциона машины и сено (16)
Вильнюсская полиция 3 января проведет аукцион, на...