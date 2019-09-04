Материал авторства основателей берлинского интеллектуального Центра либеральной современности — бывшего депутата бундестага, спикера фракции по вопросам восточноевропейской политики Марилуизе Бек и ее супруга, экс-президента фонда Генриха Бёлля Ральфа Фюкса был опубликован 2 сентября под заголовком "Путин хватается за Беларусь".

"Беларусь после неудавшегося демократического движения 2010 года в значительной мере исчезла из европейской публичной сферы. Это может оказаться ошибкой. Страна стала новейшим местом российских великодержавных амбиций. В основном незаметно для Запада Путин усиливает давление, чтобы принудить Беларусь к государственному союзу. Это означало бы конец белорусской независимости и значительно изменило бы стратегическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе", — считают авторы.

"Сегодня ясно, что Беларусь может опуститься до уровня московской провинции, — убеждены немецкие политики. — После аннексии Крыма аншлюс был бы очередным триумфом Путина, корректирующим историю. В распаде Советского Союза он видит, как известно, "величайшую геополитическую катастрофу 20-го века". Одновременно Союзное государство открыло бы Путину удобный путь к новому президентству после истечения нынешнего срока полномочий".

"Важнейшим рычагом" Москвы авторы называют "экономическую зависимость режима". "До 10% белорусского ВВП зависит от доброй воли Кремля. К ней относятся низкие цены на нефть и газ, беспошлинный ввоз в Россию продукции сельского хозяйства и промышленности, а также кредиты, которые позволяют Лукашенко поддерживать статус-кво внутри страны", — отмечают Бек и Фюкс. По их мнению, тем самым Россия делает недвусмысленный намек: "Или вы идете под наше крыло, или мы отменяем вам льготы". Параллельно Кремль "укрепляет свои политические сети".

Пока Лукашенко удается "сдерживающее сопротивление", он "открыто не ставит под сомнение союзный договор, но настаивает на белорусском суверенитете". "Он не хочет становиться наместником по путинской милости и хочет держать в стороне свою страну от конфликта России с Западом. Аннексию Крыма он рассматривает как предупредительный сигнал. В украинском конфликте он ведет себя нейтрально, что не нравится Кремлю. До сих пор Лукашенко отказывался от новой российской авиабазы. Новая военная доктрина режима провозглашает круговую оборону. Посыл понятен", — пишут авторы статьи.

По их мнению, в вопросе защиты от "объятий Кремля" интересы режима в Минске и национальные интересы страны совпадают. Большинство населения "хочет независимое белорусское государство с хорошими отношениями к с Россией, так и с ЕС".

"Белорусская независимость лежит в стратегическом интересе ЕС, — убеждены немецкие политики. — Если Путину удастся поглотить Беларусь, для местной оппозиции, равно как и для российского гражданского общества это станет ударом по всем надеждам на демократические преобразования. Не менее важно, что место дислокации российских войск, включая ядерные ракеты, будет перенесено непосредственно к польской и литовской границе".

Как считают авторы, разность политического, экономического и военного потенциала не позволит Лукашенко бесконечно сопротивляться давлению Кремля, если Запад "не откроет ему альтернативные пространства для маневра": соглашение о партнерстве, облегченный доступ на европейский внутренний рынок, сотрудничество в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергии, поддержка среднего бизнеса. В повестку дня может быть включено также принятие Беларуси в Совет Европы "при условии, если Лукашенко готов отменить смертную казнь и признать Европейский суд по правам человека".

"ЕС должен найти путь укрепления белорусской независимости без легитимации диктаторского правления Лукашенко", — считают Бек и Фюкс. "Любое сотрудничество с авторитарным режимом равносильно хождению по острию ножа. Это относится к Беларуси, как и к России или Саудовской Аравии", — отмечают они и задают вопрос: "Какие минимальные требования необходимо выдвинуть перед Лукашенко как цену за сближение с ЕС?".

Авторы дают такой ответ: "Политический ландшафт в Беларуси с 2010 года изменился. Там, где деспотичный глава государства арестовывал или разгонял политическую оппозицию, сейчас возникает новое. Пока еще многое пахнет колхозом и Homo sovieticus, но есть движение в молодом поколении. Для него важнее открытие пространств для активного гражданского общества, чем лобовая и в данный момент безнадежная конфронтация с режимом. Надежда на перемены — в более широкой общественной самоорганизации. Это могут быть инициативы совместного обустройства городов, протест против загрязнения окружающей среды или критическое альтернативное общественное мнение в интернете. ЕС не может и не должен гарантировать Лукашенко пожизненное правление. Но он мог бы пообещать улучшение отношений с Западом, не привязывая это к условиям, которые немедленно приведут к его (Лукашенко. — БелаПАН.) отставке. Как минимум он должен потребовать от Лукашенко дать гражданскому обществу возможность дышать. Демократия растет снизу".

Авторы статьи призывают "не отставлять Беларусь в сторону" и "ни в коем случае не рассматривать ее как передний двор Москвы". "Там много тех, кто чувствует себя европейцем. Визовая свобода, стипендиатские программы и культурный обмен стали бы кислородом для демократического гражданского общества. Поддержка малого и среднего предпринимательства уменьшила бы зависимость от могущественного государства. На этих катализаторах перемен должна концентрироваться белорусская политика ЕС", — заключают Марилуизе Бек и Ральф Фюкс.