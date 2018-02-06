В Минске премьера картины была запланирована на 25 января в частных кинотеатрах Silver Screen и Falcon Club, но накануне Министерство культуры попросило приостановить продажу билетов и предоставить картину для просмотра.
Причиной паузы стал запрет на прокат фильма в России. В Министерстве культуры РФ сослались на то, что в прокат нельзя выпускать фильмы, где показана запрещенная информация.
Глава российского Минкульта Владимир Мединский по этому поводу заявил: «Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его [фильм] как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».
В Министерстве культуры Беларуси данную позицию не поддержали, хотя советское прошлое в нашей стране чтят, пожалуй, даже более демонстративно, чем в России.
«Министерство культуры не возражает против проката фильма «Смерть Сталина» в белорусских кинотеатрах. В ходе просмотра специалистами Министерства культуры фильма «Смерть Сталина» нарушений законодательства не выявлено. Направлять фильм в республиканские экспертные комиссии для получения дополнительного заключения считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма в Беларуси у Министерства культуры не имеется», — сообщил Naviny.by начальник отдела по кинематографии Минкульта Александр Рыдван.
В сети минских кинотеатров Silver Screen комедию планируют показывать с 8 февраля.
«Мы сейчас вместе с правообладателем будем заново запрашивать лицензию, договор, ключи на фильм. С 8 февраля фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах сети Silver Screen в ТЦ Galileo и ТЦ Dana Mall. Расписание сеансов появится в ближайшее время», — сообщила Naviny.by директор по репертуарному планированию сети Silver Screen Анастасия Гурина.
Фильм «Смерть Сталина» рассказывает о последних часах жизни Иосифа Сталина и политической борьбе за власть в его ближайшем окружении сразу после его смерти. У картины высокие рейтинги: «Кинопоиск» — 7,143, IMDb — 7,6, Rotten Tomatoes — 8,3.
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