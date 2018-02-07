Смена редакторов госСМИ: "культурная революция" по Лукашенко

Белорусский эксперт Юрий Дракохруст анализирует данный шаг властей Беларуси в своем блоге на сайте «Радио Свобода».

"Главный вызов для белорусской государственной информационной машины — конкуренция со стороны российских СМИ. Белорусы в значительной степени смотрят на мир глазами российских телеканалов. Отсюда и задача — как-то сбалансировать это влияние, противопоставить ему свой контекст, свое видение", - считает он.

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"Для каждой отставки можно найти некие частные причины, касающиеся именно этого редактора: один весьма немолод, другой, скажем, хворает, СМИ третьего нечто нахомутало. Но вот такая замена руководителей всех ключевых государственных СМИ может объясняться только необходимостью менять линию.

Какой должна быть линия — об этом президент при назначении не сказал. Но любопытно отметить, что накануне первый заместитель главы администрации Максим Рыженков на коллегии Министерства информации некие установки сформулировал: «Каждый ресурс должен представлять что-то особенное, ориентированное на определенный сегмент общества. Кроме того, нужно наращивать объем контента собственного производства, это касается в первую очередь белорусских телеканалов. Это важно для укрепления суверенитета страны, для популяризации национальных ценностей».

Главный вызов для белорусской государственной информационной машины — конкуренция со стороны российских СМИ. Белорусы в значительной степени смотрят на мир глазами российских телеканалов. Отсюда и задача — как-то сбалансировать это влияние, противопоставить ему свой контекст, свое видение.

Прошлогодние информационные битвы во время учений «Запад-2017» показали, что в критической ситуации государственным СМИ по большому счету просто нечего противопоставить информационной мощи российских коллег.

И другая задача — осовременивание государственных СМИ. Традиционные СМИ во всем мире, и в Беларуси в том числе, отступают под натиском современных коммуникаций, в частности, социальных сетей. В молодежном сегменте аудитории газеты и ТВ в этой битве уже проигрывают. Отсюда и задача — найти язык, средства, с помощью которых следует завоевать аудиторию, которая неуклонно теряется.

Своеобразным тестом в этом смысле стало освещение дела Александра Коржича, солдата, погибшего в учебке в Печах. В первые недели развития этого дела госСМИ проиграли вчистую нескольким негосударственным СМИ и соцсетям.

Фигурально выражаясь, новые начальники ведущих госСМИ должны учиться у российских телеканалов и у онлайн-медиа. И не потому, что эти образцы кажутся такими уж привлекательными для белорусской власти, а в силу их эффективности.

Из подобных предполагаемых технологических изменений прямо не следует, как именно должен и будет меняться контент, послание своей аудитории государственных СМИ при новых начальниках. Однако можно предположить, что большей идеологической вразумительности и согласованности сейчас будут требовать.

Вот пару событий последних дней: председатель (уже бывший) Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько в ответ на предложение лидера БНФ отпраздновать на государственном уровне сотую годовщину БНР напомнил о не самых светлых страницах истории той республики, о знаменитом письме Рады БНР кайзеру с просьбой о покровительстве. И одновременно Министерство культуры разрешает к показу комедию «Смерть Сталина», запрещенную в России. Ведомства разные, но и линии разные. Одной нет. Все же или БНР, или Сталин? Возможно, в этом и проблема.

На первых порах согласованность линии будет обеспечиваться до известной степени автоматически. Авторитет новых руководителей не будет поначалу и близко таким, каким он был у Геннадия Давыдько, и уж тем более не таким, как у патриарха отечественной журналистики Павла Якубовича. Якубовичу многое разрешалось, Якубович многое делал под свою ответственность и на свой риск, его вес в государственной системе значительно превышал формальные полномочия и возможности редактора президентской газеты.

Новые назначенцы будут вынуждены учинять некие новации, для того и назначены. Но не в идеологической сфере. В отсутствие личного авторитета Давыдько и Якубовича лучше лишний раз спросят, как правильно. Впрочем, «вихляние» и в прошлом объяснялось в большей степени внутренней противоречивостью линии, чем личными соображениями информационных начальников.

А БНР — это уже родоначальница РБ или еще нет? Велено ж «популяризовать национальные ценности». А Сталин — это по-прежнему «символ нашего народа», как сказал Александр Лукашенко в 2006 году, или уже найдутся и получше символы? Вопросы, вопросы. Ну так господа Жук, Эйсмонт и Луцкий их по первости и не поленятся задавать. По советскому анекдоту: «Допускали ли отклонения от линии партии? — Никогда, колебался вместе с линией партии».

Тон информационных каналов может стать и агрессивнее — если надо противостоять российским конкурентам, то когда с волками жить, то по-волчьи и выть. Об этом косвенно следует и блокирование «Белорусского партизана» и «Хартии». Если с конкурентами, пусть и не самыми влиятельными, решили обходиться при помощи дубины, то и собственный продукт будет в чем-то дубиноподобным. В России вон какие чудеса делают при помощи телевизора. А чем мы хуже?

И не в том даже дело, что отставленные редакторы от линии как-то отклонялись или были чужды новациям. Не отклонялись, не были чужды. Но долго уже правили своими вотчинами, российские телеканалы так и не победили, завоевать Байнет не получилось, в тестах учений и дела Коржича были в успехах скромны. Впрочем, их преемники пришли в новые кабинеты не с улицы, а из той же системы, и на своих предыдущих постах особых результатов в решении этих проблем тоже не показали.

Но по крайней мере помоложе предшественников, нет «зависимости от колеи», опыта, который и актив, но и бремя.

В кадровом землетрясении в сфере госСМИ можно усмотреть некую аналогию с прошлогодним IT-декретом. А пересдадим колоду, попробуем новое, крутое, современное, не все ж прошлым жить. Представляется, что психологические мотивы «смены караула» в «Советской Белоруссии» и на телеканалах — именно такие.

В результате чем окажутся новые руководители отечественной информационной машины — это в значительной степени «черный ящик». Каким был информационный ландшафт при Давыдько, Козиятко и Якубовиче — всем известно и памятно. И не сказать, чтобы он пленял своей прелестью. Но как бы «черный ящик» Эйсмонта, Жука и Луцкого не оказался ящиком Пандоры".