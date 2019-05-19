Отмечается, что за истекшие сутки следователями, сотрудниками милиции и экспертами проведен "колоссальный объем работы в целях установления всех обстоятельств гибели сотрудника ГАИ в Могилевском районе". "Допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изучена и зафиксирована следовая картина на месте обнаружения тела. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы (в том числе служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие. По ним назначены необходимые исследования", — уточнили в СК.
Согласно предварительному заключению экспертов, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. При этом следователи ожидают заключения судебно-медицинской и иных экспертиз.
"Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной", — отметили в Следственном комитете.
Следственная группа главного следственного управления продолжает работу по уголовному делу в Могилевской области. В настоящее время в качестве подозреваемых никто не задержан.
При этом следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник милиции находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской в Могилеве напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль.
Ранее сообщалось, что милиционер был похищен около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи милицейской ориентировки, около 18.00 он отбыл для разбирательства к месту ДТП. В 18.27 милиционер прислал сообщение по Viber: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский". После этого он пропал с табельным оружием.
Ночью стало известно, что погибший был обнаружен в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки).
Евгению Потаповичу было 22 года, он родился в Могилеве. В 2018 году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Следственный комитет возбудил дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.
18 мая в Могилеве состоятся похороны Евгения Потаповича. Траурная церемония прощания пройдет с 09.00 до 12.00 в фойе Могилевской областной филармонии (ул. Первомайская, д. 10).
Следственный комитет Беларуси: Офицер ГАИ погиб от выстрела в голову (2)
Лейтенант ГАИ Евгений Потапович погиб от выстрела в...
Минск согласовал с Москвой проект дорожной карты по урегулированию поставок нефти (13)
Беларусь согласовала проект дорожной карты с Россией...
В Могилеве неизвестные на российских номерах похитили и убили 22-летнего инспектора ГАИ
В областном центре Беларуси Могилеве неизвестные...
В Беларуси выпустили первое в мире васильковое мороженое с добавлением льна и ржаной муки (1)
Мороженое "Белый полюс" с лепестками васильков и...
Глава МИД Беларуси призвал устранить формальности при пересечении границы с ЕС (1)
Глава МИД Беларуси считает, что в рамках Восточного...
TOP новостей
Детекторы дыма всё ещё пугают, но после визита инспекторов положение меняется (9)
1 Мая прошёл год после того, как вступили в силу новые...
Сейм Литвы ужесточил наказание за покупку научных работ (2)
Сейм Литвы на этой неделе принял поправки к Кодексу...
ГИК составил статистический портрет кандидата Литвы в Европарламент (17)
Отпраздновавший три месяца тому назад 51-летие мужчина,...
На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды (99)
Первое место занял голландец Дункан Лоренс, Сергей...
Представителю Литвы на "Евровидении-2019" до финала не хватило лишь балла (25)
В субботу вечером выяснилось, что в следующем году "...