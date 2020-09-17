"Славянское братство": Москва прислала на учения в Беларусь 300 десантников и одного министра

Эти учения считаются тактическими — в них принимают участие всего около полутора тысяч человек, 300 из которых — военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России.

Учения с участием российских десантников проводятся на фоне массовых акций протеста в белорусских городах. Эти акции начались после выборов президента, которые прошли 9 августа. По официальной версии, на них победил Александр Лукашенко, но многие сомневаются в его победе.

Акции протеста продолжаются, несмотря на жесткие действия милиции, которую обвиняют в избиениях и пытках задержанных демонстрантов.

Президент Владимир Путин ранее обещал поддержать Лукашенко в случае необходимости силой.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — сказал Путин в интервью тележурналисту Сергею Брилеву на канале "Россия 1" 27 августа.

В среду, 16 сентября, в Минск прибыл российский министр обороны России Сергей Шойгу. Официальная цель визита — военно-техническое сотрудничество. О ВТС заявил на встрече с Шойгу и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян", — цитирует его РИА Новости.

Немного позднее в тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что ни о каких поставках нового российского вооружения Лукашенко не просил.

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"Наступательный характер"

В маневрах в Беларуси задействована бронетехника, причем, как ранее заявлял руководитель учений генерал-лейтенант Александр Вязников, впервые в них участвуют танки воздушно-десантных войск. Всего в учениях будет использоваться 70 единиц боевой и специальной техники российских ВДВ, сообщили в российском минобороны.

Для сравнения — в учениях Запад-2017, которые вызвали серьезную обеспокоенность в НАТО, принимали участие 12,7 тысяч военных, до 70 вертолетов и самолетов и около 250 танков.

Хотя нынешние маневры намного меньше, к присутствию российской армии на территории Беларуси всегда приковано внимание Запада. На этот раз, правда, в соседних странах — Польше, Литве, Латвии и Эстонии — почти не было сделано заявлений, выражающих особую обеспокоенность по поводу этих маневров.

Главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис сказал, что учения носят "наступательный характер". "Эти учения вызывают беспокойство, поскольку, вопреки утверждениям, они ориентированы на наступательные действия. Однако на сегодняшний день могу сказать, что прямой военной угрозы нет", — цитирует слова главкома литовский новостной сайт Irt.lt.

Десантно-штурмовые подразделения обычно используются как раз в наступательных операциях. Например, они могут захватить аэродром, на который затем приземлятся транспортные самолеты с основными силами.

В российском министерстве обороны настаивают на том, что учения не направлены против каких-либо других стран и проводятся "по контртеррористической тематике".

От участия в учениях отказалась Сербия. 9 сентября министр обороны этой страны Александр Вулин заявил, что Белград принимает это решение под давлением Евросоюза. Чтобы сохранить нейтральный статус, Сербия решила отказаться на полгода и от учений с западными странами.

Что может заставить Россию ввести войска?

Перед началом учений 14 сентября Путин пообещал вывести десантников из Беларуси после их окончания. "Это мероприятие запланированное и даже анонсированное еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", — сказал он.

Однако заявление Владимира Путина об "резерве из сотрудников правоохранительных органов" многие эксперты сочли намеком на то, что Россия все-таки может ввести в Беларусь войска. Частично это объясняет тревогу, которую вызывают учения.

Россия и Беларусь входят в Организацию договора о коллективной безопасности. Согласно договору ОДКБ, когда возникает угроза безопасности, стабильности или суверенитету для одного государства-участника, другие государства должны провести переговоры и оказать этому государству помощь "в целях устранения возникшей угрозы".

Белорусские военные считают, что беспорядки в стране — ровно-таки результат внешнего вмешательства.

15 сентября на официальном сайте министерства обороны Беларуси была опубликована статья начальника департамента международного военного сотрудничества министерства генерал-майора Олега Воинова, в которой утверждается, что беспорядки в стране напрямую связаны с Западом.

Олег Воинов практически напрямую обвиняет иностранные государства в попытке сменить власть в стране.

"В последние несколько недель военно-политическая обстановка вокруг Республики Беларусь обострилась и характеризуется интенсивными попытками как внутренних, так и внешних сил дестабилизировать ситуацию в нашем государстве. Главная цель — смена действующей власти в Республике Беларусь, избранной конституционным волеизъявлением белорусского народа", — говорится в статье.

О применении статьи ОДКБ, которая позволяет ввести иностранные войска, он упоминает в контексте прямой военной угрозы. Однако само понимание этой внешней угрозы в Беларуси, по его словам, изменилось "в условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки".

"В сложившихся непростых обстоятельствах крайне важно для нас то, что мы не остались одни. Поддержка, оказываемая нашей стране ближайшими партнерами, а особенно нашим стратегическим союзником Российской Федерацией и "железным братом" Китайской Народной Республикой, говорит о том, что путь, избранный нашей страной, нашим народом, — правильный", — пишет генерал Воинов.

Не единственные учения

"Славянское братство" — не последние российско-белорусские учения в 2020 году. С 12 по 16 октября на полигоне Лосвидо ОДКБ проведет учения "Нерушимое братство — 2020". В них будут участвовать военные из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Как заявил 14 сентября на встрече с Лукашенко Владимир Путин, Россия и Беларусь будут проводить военные тренировки почти каждый месяц в течение ближайшего года, передает Интерфакс.

Одновременно с российским "Славянским братством" в Германии Литве и Польше учения проводит НАТО. Военные маневры "Наследие Тобрука 2020" (Tobruq Legacy 2020) пройдут с 12 по 27 сентября. На этих учениях силы противовоздушной обороны США и их союзников отработают защиту литовских сухопутных сил с воздуха, слаженность сил ПВО разных стран, создадут единую комбинированную сеть ПВО.

Кроме того, в Литве продолжаются учения, в которых задействован бронетанковый полк из 3-й пехотной дивизии США. В сообщении для прессы об этих учениях, распространенном 28 августа, отдельно говорится, что они никак не связаны с событиями в регионе.

Та часть Восточной Европы, в которой проходят все эти маневры, в последние годы рассматривается как потенциальное место столкновений российских и западноевропейских армий.

С 2017 года в Польше, Литве, Латвии и Эстонии размещено по батальонной группе. В каждую входит примерно по тысяче человек. Этот состав ротируется.

Этот контингент так называемого Усиленного передового присутствия был размещен после событий на Украине. В задачу этих сил в случае агрессии России входит сдерживание наступающих войск с тем, чтобы дать возможность НАТО подтянуть резервы.

Кроме того, в рамках своей программы Atlantic Resolve США постоянно держат в семи странах восточного фланга НАТО еще около 6 тысяч военных с боевой техникой. Они регулярно перемещаются из страны в страну и проводят совместные учения с местными армиями.

Россия, как заявил в июле 2018 года на коллегии минобороны министр обороны Сергей Шойгу, сформировала в Западном военном округе более 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады.