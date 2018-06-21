"Витебский великан" – так официально называется бронзовая скульптура, что украсила сквер Маяковского рядом с Витебской ратушей. Высота великана составила 3 м 12 см. По словам создателя статуи, местного скульптора Ивана Казака, произведение официально считается монументально-декоративным, т.е. формально не является памятником знаменитому уроженцу Витебской губернии.

"Это не памятник Федору Махнову, а художественный образ, основанный на реальном прототипе", – приводит слова главного специалиста отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома Андрея Белецкого газета "Витебские вести".

Этому несколько противоречит укреплённая рядом на валуне информационная табличка, которая уведомляет любопытствующих, что "Витебский великан" Фёдор Махнов, родившийся в 1878 г., умерший в 1912 г., был самым высоким человеком в мире.

По белорусскому законодательству, создание и установку в областных центрах памятников известным деятелям нужно согласовать с главой государства. А для того, чтобы установить декоративную скульптуру, одобрение большого начальства не требуется.

Рост уроженца деревни Костюки Витебского уезда Фёдора Махнова, объехавшего с цирком весь мир, согласно афишам составлял 2 м 85 см. Памятник, установленный в Витебске, выше прототипа на 27 см благодаря цилиндру.

По информации "Народных новостей Витебска", изготовление и установка памятника "Витебскому великану" обошлись городу в 75 тысяч белорусских рублей (более 32 тысяч евро). По сообщениям горожан, статуя белорусского гиганта появилась в сквере Маяковского без общественного обсуждения, на заработанные на субботниках деньги, которые пошли на изготовление скульптур великана и венского стула с птичкой, помещённого рядом с гигантом для масштаба.

Впрочем, на кота, который, по замыслу автора, должен был сидеть у ножки стула, денег уже не хватило: животное потянуло бы на 25 кг драгоценной бронзы. Поэтому, как сообщает белорусская служба Радио Свобода, на коте решили сэкономить.

Открытие памятника белорусскому Гулливеру приурочено к 140-летию со дня рождения Фёдора Махнова. Одновременно с сообщением об установке в Витебске статуи великана появилась информация о том, что объявленный в Беларуси в январе 2018 г. Год малой родины продлится аж до 2020 гг.