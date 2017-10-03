FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько за чертой бедности, по официальной статистике, находится детей и пенсионеров.
Среди детей до 6 лет за чертой бедности находится каждый десятый ребенок — 10,6% (в 2015 году — 8,8%), а среди белорусов в возрасте от 7 до 16 лет этот показатель составляет 11,7% (в 2015 году — 11,3%).
Уровень малообеспеченности среди женщин старше 55 лет составляет 1,8% (такой же показатель был и в 2015 году), а среди мужчин старше 60 лет — 1,6% (1,1% годом ранее). На конец прошлого года в Беларуси проживало 2 миллиона 403 488 пенсионеров: 706 456 мужчин и 1 697 032 женщин. Получается, что за чертой бедности находились около 11,3 тысячи мужчин и 30,6 тысячи женщин.
Среди женщин в возрасте от 31 до 54 лет уровень малообеспеченности в прошлом году составлял 5,7% (5,1% годом ранее), а среди мужчин от 31 до 59 лет — 5,3% (годом ранее — 4,7%).
При этом среди белорусов в возрасте от 16 до 30 лет малоимущими в прошлом году были 7% от общего числа населения этой возрастной категории.
Напомним, число белорусов, которые оказались за чертой бедности, в этом году продолжает расти. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе-июне малоимущими были 6% населения. Для сравнения: на аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,5% населения, а в 2015-м — 5%.
На начало июля население Беларуси составляло 9 млн 495,5 тысячи человек. То есть за национальной чертой бедности находились почти 570 тысяч человек. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума — 186,1 рубля в месяц.
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