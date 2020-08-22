"Скажите спасибо, что не убили". Атмосфера в Беларуси к концу второй недели протестов против нечестных выборов и насилия

Протесты сотен тысяч белорусов против фальсификации результатов выборов Александр Лукашенко называет цветной революцией, инспирированной Западом. Деньги, собранные для покалеченных ОМОНом белорусов и для бастующих рабочих, - финансированием революции. Фотографии избитых и изуродованных омоновцами – постановочными кадрами.

Акции белорусских врачей, ужаснувшихся при виде ран и увечий в результате воспитательной работы омоновцев с задержанными во время протестов – постановочными. Врачам запретили говорить, что они видели в местах истязания задержанных под угрозой, что они окажутся среди них.

Министр обороны Хренин не исключает гражданской войны в Беларуси.

Лукашенко утверждает, что к войне готовятся страны НАТО, и поэтому Беларусь привела в полную боевую готовность основные части Вооруженных Сил: «…идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе. Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Они обращаются к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест».

Власти делают все, чтобы переключить внимание с главного требования сотен тысяч протестующих белорусов - Лукашенко должен уйти. Во многих открытых письмах (индивидуальных, от профессиональных сообществ, жителей разных городов) первый пункт - остановить насилие. И каждый день появляются подтверждения того, что остановить его невозможно, пока Лукашенко остается во главе государства и пока ему подчиняется вся силовая машина.

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«Скажите спасибо, что не убили. А ведь могли. И мы все это знаем», так политический обозреватель Александр Федута прокомментировал закрытие доступа к платформам Зубр и Голос, опубликовавшим накануне результаты наблюдения за выборами. Фальсификации и подтасовки очевидны даже при том количестве протоколов и бюллетеней, фото которых удалось собрать, посчитать, проанализировать. Около половины зарегистрировавшихся на этих платформах до 9 августа не смогли прислать фотокопии своих бюллетеней, в частности, из-за блокировки интернета и доступа к этим сайтам.

Поздно вечером в пятницу, 21 августа, в Беларуси, помимо платформ «Голос» и Zubr, заблокирован доступ более, чем к 70 сайтам, среди которых популярные белорусские интернет-издания и зарубежные медиа, работающие для белорусской аудитории.

В этот же день Лукашенко признался, что на государственном телевидении по его личному приглашению работают российские журналисты и технические специалисты. С госТВ уволились десятки сотрудников, прежде обеспечивавших бесперебойный поток не соответствующей действительности информации, и, по их признанию, даже не ими подготовленной. Иногда они зачитывали тексты, присланные из высоких кабинетов. Последней каплей для части отколовшихся информационных войск стало насилие в отношение мирно протестующих и случайных прохожих. Их в буквальном смысле штабелями закидывали в автозаки и истязали потом в ЦИПе на Окрестино в Минске, в тюрьмах, районных отделениях милиции по всей стране. Ни одного сюжета об этом на госТВ не было.

Ежедневно появляются все новые и новые свидетельства издевательств милиции и ОМОНа над своими согражданами. Задержали около 7 000 белорусов, сотни покалечены, некоторые остаются в больницах в тяжелом состоянии. Чиновники, ответственные за наведение «порядка», говорят о насилии адекватном, сопоставимом с угрозой государственному строю и суверенитету.

Десяток инициатив собирают по всему миру деньги для пострадавших. Только в фонде помощи бастующим рабочим, по данным на утро 22 августа, около 1 600 000 долларов. Все это – пожертвования самих белорусов, живущих в стране и за рубежом, а также граждан других стран, сочувствующих разворачивающейся в Беларуси трагедии.

Белорусское государственное телевидение устами Лукашенко, высокопоставленных чиновников и пресс-секретарей различных ведомств продолжает убеждать местную аудиторию и весь мир в том, что протесты инициированы из-за рубежа за деньги, что насилие со стороны власти вынужденное и адекватное, так как манифестанты угрожают государственным интересам Республики Беларусь.

«Они сами бросались на ментов», сказал Александр Лукашенко о тех, кого избивали, пытали и насиловали. То же самое в пятницу, 21 августа, повторил глава МВД Караев в беседе с Митрополитом Кондрусевичем.

Власти пытаются найти оправдание беспрецедентной жестокости, но ни одного реального документального видео-свидетельства агрессивного поведения митингующих не представляют. Зато ежедневно появляются все новые и новые свидетельства избитых и покалеченных людей, опасающихся обращаться к судмедэкспертам и в суды.

В ответ на возмущение родственников задержанных, которые сутками не могли найти своих близких (и некоторые не найдены до сих пор), МВД объясняет, что граждане могли уехать на работу в другую страну или в отпуск, не предупредив близких.

Per protestus Baltarusijoje nukentėjusių žmonių nuotraukos AFP / Scanpix

Для пущей убедительности госТВ снимает постановочные телесюжеты, в которых якобы участники протестов (их лица скрыты) признаются, что им заплатили. Показывает документальную хронику протестов в разных странах, монтируя встык кадры мирных шествий белорусов под бело-красно-белыми флагами с видео кровавых стычек в Украине, недавних бомбежек в Ливии и в Югославии в 90-х.

ГосТВ ни разу не предоставило слово протестующим и представителям Координационного совета (КС)), созданного по инициативе Светланы Тихановской как структуры, которая готова вести переговоры с властями. Сам Совет объявлен вне закона, возбуждено уголовное дело. Как сказал генпрокурор Александр Конюк, «создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

О якобы замыслах Совета рассказывает сам Лукашенко и известные российские пропагандисты, завсегдатаи политических ток-шоу на российских телеканалах. Все они критикуют несуществующую программу КС – экономическую и политическую, якобы предусматривающую полный разрыв с Россией, запрет русского языка, продажу всех предприятий западным толстосумам, которые выгонят сотрудников на улицу.

Из речей Лукашенко уже давно непонятно, кто же угрожает белорусам. Весь предвыборный период он намекал на Россию. За несколько дней до 9 августа он заявил и об угрозе со стороны Чехии, Польши и Литвы. Сейчас врагом числится Запад, отдельно выделяют соседей - Польшу и Литву, где по версии Лукашенко и высоких армейских чиновников, именно в данный момент натовские силы перегруппировываются, и не сегодня-завтра двинутся на Беларусь.

22 августа Лукашенко уже заговорил и от имени Путина, мол, есть договоренность, в случае чего защищаться Беларусь и Россия будут вместе.

В такой атмосфере под лозунгами защиты от внешней угрозы власти по всей стране организуют митинги в поддержку Лукашенко. Участвуют в них, как отметила в интервью Delfi, член Координационного Совета Светлана Калинкина, «пленные бюджетники» - преимущественно организованные трудовые коллективы, представители исполкомов, официальных профсоюзов, многодетные матери, воспринимающие господдержку как деньги лично Лукашенко.

Все они говорят, что выступают за мир. О том, какой ценой эту иллюзию сейчас поддерживают в Беларуси, о пытках и издевательствах над согражданами они либо не знают, либо не хотят знать, либо вслед за государственным ТВ повторяют, что, мол, так им и надо - наркоманам, зэкам-рецидивистам, алкоголикам. Убежденные сторонники Лукашенко любые перемены связывают с хаосом, разрухой и катастрофой для государства.

Множество свидетельств того, что митинги за Лукашенко организованы властями, публикуют в соцсетях их участники, случайные прохожие и журналисты. Там и разучивание речевок в автобусе по дороге на митинг, и агропарады – когда сельскохозяйственная техника (трактора, комбайны и прочее) едет по улицам белорусских городов с государственными флагами и транспарантами типа «Экономика против забастовок».

На этом видео участники митинга возвращаются в свою военную часть.

Кто и как выступает на таких митингах можно посмотреть, например, здесь.

О том, что поддержка Лукашенко надувается искусственно, также свидетельствует и тот факт, что один из митингов на днях прошел в Витебском амфитеатре на 6000 посадочных мест. Очевидно, что власти никогда бы не разрешили никакое собрание в этом зале под бело-красно-белыми флагами.

В некоторых городах провластные митинги организуют именно в тех местах, где обычно собираются выступающие за отставку Лукашенко и суд над теми, кто допустил насилие в отношении белорусов. Государственное телевидение призывает участвовать в таких митингах прямо во время выпусков новостей, показывает те, что уже прошли, и до сих пор ни разу внятно не показало ни одну акцию протеста.

У многих в Беларуси есть сейчас ощущение, что власти стремятся еще больше расколоть общество, спровоцировать эскалацию конфликта между теми, кто реально (а такие в Беларуси есть точно) или по принуждению участвует в акциях поддержки Лукашенко, и кто категорически требует его отставки и непризнания итогов выборов. Дикторы ТВ говорят о травле госслужащих, а случаи их добровольного увольнения и публичного непризнания Лукашенко своим президентом трактуют как результат давления со стороны протестующих.

В ответ на многочисленные, часто абсолютно стихийные митинги и цепи солидарности, авто и велопробеги с бело-красно-белыми флагами с требованием «Лукашенко, уходи!» власти организуют свои с плакатами «За Беларусь». Выглядит как пародия.

И потому что попытка плагиата, но жалкая.

И потому что вместе с белорусскими государственными флагами появляются российские, иногда - цвета георгиевской ленточки.

И потому что с государственными флагами, помимо сельхозтехники, по улицам белорусских городов ездит и военная техника. В пятницу над Минском барражировал вертолет с государственным красно-зеленым флагом.

«Лукашенко готов защищаться до последнего. Он удерживает власть путем применения силы», так комментирует ситуацию политический обозреватель Александр Федута в интервью Delfi:

“Если власти надеются, что произойдут столкновения между митингами под разными флагами, то это глубокое и искреннее заблуждение. Если посмотреть на состав участников митингов со стороны власти, это действительно бюджетники. Учителя не возьмут бейсбольную биту в руки и не пойдут бить оппонентов. И с другой стороны - абсолютно мирные люди, которых просто достала эта власть, и которые понимают, что людей по ту сторону баррикады заставили, и они тоже никого не собираются бить. Здесь радикализации не будет.

Лукашенко, конечно, искренне надеется, что произойдет народное восстание в его поддержку. Но он в последнее время совсем утратил адекватность», говорит Александр Федута.

Еще одна особенность провластных митингов – истерично выступающие, похожие на гастролеров по митингам в Украине. Они произносят порой как минимум странные речи. Например, на этом видео женщина объясняет зеленый цвет на государственном флаге как цвет доллара. И задает вопрос митингующим: «Вы же любите доллар?». Толпа кричит в ответ неразборчиво, но оратора не освистывает.

Гастролирующих по украинским митингам, напоминает Александр Федута, называли политическими титушками в честь одного из сторонников партии регионов Владимира Титушко: «Белорусские политические титушки похожи на украинских. Они будут митинговать до тех пор, пока им платят. Вопрос в том, что митинговать и драть глотку они будут, а вот подставлять лбы они точно не будут. Если у кого-то есть надежда, что они могут спровоцировать какое-то побоище, - ну я сильно в этом сомневаюсь».

Прокомментировал Александр Федута и недавнее заявление главы Минобороны Хренина, допустившего вероятность гражданской войны в Беларуси.

- Как вы расцениваете такую угрозу, до какой степени Лукашенко готов защищаться и до какой степени и кто готов его поддерживать?

- Лукашенко готов защищаться до последнего. Вопрос – до последнего кого или чего. Речь министра обороны Хренина меня настроила на оптимистический лад. Во-первых, из этой речи было абсолютно понятно, что Россия не собирается вводить свои войска на территорию Беларуси. И что высшее руководство обсуждает применение собственных войск. Армию можно вывести на улицы городов, только если будет понимание, что ресурса генерала Караева (министр МВД РБ – Ред.) не хватает.

Во-вторых, как бы министр Хренин ни пытался убедить всех присутствующих, что преступный приказ – не преступный, и мы будем его выполнять, из этого следует только одно. И он, и весь генералитет понимает, что приказы могут быть преступными. А в мировой практике после трибуналов в Нюрнберге и в Токио – где фактически были поставлены точки во Второй мировой войне – ни один солдат и ни один генерал не имеет право ссылаться на преступные приказы, мол, я ничего не делал, всего лишь выполнял приказ. Потому что дальше следует вопрос: «Ты понимал, что приказ был преступный?»

Наши генералы понимают, что приказ может быть преступным. И вот это радует. Потому что генералам есть, что терять в случае выполнения преступного приказа. Они же понимают, что Лукашенко успеет улететь. Но успеют ли куда-то удрать они? У них ведь все имущество, нажитое непосильным генеральским трудом, не в деньгах, а в квартирах, домах, дачах. Не успеешь во время революции или войны их продать. Поэтому я думаю, что они сто раз подумают, ввязываться ли в эту историю во главе белорусской армии.

До сих никакие попытки воздействовать на режим не увенчивались успехом именно потому, что большинство граждан Республики Беларусь и большинство оппонентов Лукашенко понимали, что у него есть 50 процентов плюс 1 голос. А сейчас все это возмущение вызвано тем, что все понимают, что у него этих голосов нет. И он это понимает. Поэтому, как он сам говорит, держится за кресло синеющими пальцами.

Лукашенко сейчас совершает государственный переворот. У нас есть статья УК – удержание власти путем применения силы.