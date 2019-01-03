СК РБ снова отказался прекратить уголовное преследование главреда TUT.BY по "делу БЕЛТА".

Следственный комитет Беларуси отказал главному редактору TUT.BY Марине Золотовой в удовлетворении повторного ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса.
© Facebook

В соответствии с этой статьей лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление и возместившее ущерб, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной, если будет признано, что для его исправления достаточно применения мер административного взыскания.

Ходатайство Золотова подала в конце декабря, ознакомившись с материалами "дела БЕЛТА". Это уже ее второе ходатайство, с первым главред TUT.BY обращалась после окончания расследования.

Статьи по теме:
Прекратить уголовное преследование Марины Золотовой, редактора крупнейшего белорусского медиа  (7)
Фигурантам "дела БЕЛТА" начали предъявлять обвинения

Решение об отказе следователь Семеник сообщил адвокату Золотовой по телефону. СК также отказался удовлетворить ходатайство защитника о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в прокуратуру.

Напомним, Золотова осталась единственной обвиняемой по "делу БЕЛТА", остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Главреда TUT.BY обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Изначально Марина Золотова также подозревалась по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Беларуси. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. Из всех подозреваемых Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БЕЛТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой было прекращено "в связи с несовершением преступления".

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Беларуси подозреваемых по "делу БелТА" не выпускают за границу

Подозреваемым журналистам и редакторам по так...

Правозащитник Беляцкий: обыски в TUT.by и БелаПАН — способ держать белорусов в страхе и дезинформации (1)

Утром 7 августа в офисах трех независимых белорусских...

В офисе TUT.BY проводится обыск Обновлено

В офисе портала TUT.BY в бизнес-центре Omega Tower на проспекте...

Беларусь

СК РБ снова отказался прекратить уголовное преследование главреда TUT.BY по "делу БЕЛТА".

Следственный комитет Беларуси отказал главному...

С 1 января в Беларуси появились новые дорожные знаки

С 1 января 2019 года в Беларуси вступают в силу новые...

Конфликт с Москвой. Станет ли Лукашенко дразнить империю? (11)

В дни новогоднего информационного безрыбья российские...

Солнечную электростанцию за 170 млн долларов строят на "чернобыльских землях" (7)

В Чериковском районе Могилевской области ведется...

Белорусское телевидение показало карту БССР со Смоленском и Вильнюсом (155)

В сюжете , посвященном 100-летию БССР, телеканал...

TOP новостей

Цены на услуги бассейна возмутили жителей Литвы: в некоторых странах бассейны бесплатные (1)

Открытие бассейна в Фабийонишкес вызвало волну...

Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления (13)

С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40...

Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает,...

В Литве местами сильно метет, в некоторых районах условия экстремальные (10)

В четверг днем в Литве будет пасмурно, только местами,...

В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности (47)

Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное...