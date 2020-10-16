Следственный комитет (СК) Беларуси в пятницу, 16 октября, подтвердил, что один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Следствие считает, что Тихановская с помощью СМИ или интернета призывала к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики, сообщило государственное информагентство БелТА со ссылкой на представителя ведомства.
В Беларуси свыше 2 месяцев не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость. Светлана Тихановская, основная соперница Лукашенко на выборах, была вынуждена покинуть страну.
Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.
"Народный ультиматум" Тихановской Лукашенко
Тихановская 13 октября предъявила действующему президенту страны "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": что в бюджете, выборы, отопительный сезон, бойкот БелАЭС, ультиматум Лукашенко и кто пугает жителей Литвы? "Без маски": Александра Герасиманя - самая известная белорусская пловчиха, которая переехала в Литву (7)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Профессор Станкунас: возможно, останется лишь один выход – карантин (10)
За последние сути в Литве зафиксировали 281 новый случай...
Глава Минздрава Литвы не отрицает, что в Литве возможен чешский сценарий (41)
После нового антирекорда министр здравоохранения...
Науседа: если не будем соблюдать меры безопасности - карантина не избежать (57)
В связи с тем, что в Литве стремительно растет число...