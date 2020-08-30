Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена сформировать временное правительство, если власть в стране перейдет к "победившему народу". Об этом представители ее штаба сообщили агентству "Интерфакс" в воскресенье, 30 августа.

"Будет сформировано переходное правительство (на основе существующего сейчас), будет восстановлена Конституция 1994 года, после чего будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов", - подчеркнули в штабе.

"Оппозиция стремится к диалогу с властью"

Между тем с Тихановской встретился глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, посетивший с визитом Литву, где сейчас находится экс-кандидат на пост главы государства. "Белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью", - написал министр в Twitter после встречи.

Hyvät keskustelut Vilnassa Liettuan ulkoministerin @LinkeviciusL kanssa. Puhuimme mm. Pohjoismaat-Baltia -yhteistyön tärkeydestä. Tapasin myös Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokasta Svjatlana Tsihanouskajaa. Valko-Venäjän oppositio etsii dialogia maansa hallituksen kanssa pic.twitter.com/gOE6Yqk4PS — Pekka Haavisto (@Haavisto) August 29, 2020

Тихановская могла бы стать переговорщиком в диалоге с властью

В свою очередь член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак высказал мнение, что Тихановская могла бы стать представителем общества в диалоге с властями. "У нас позиция простая - мы добиваемся мирного диалога власти с обществом, чтобы власть услышала требования людей", - отметил он.

При этом в штабе называют "условием начала таких переговоров… освобождение политзаключенных и всех задержанных по политическим мотивам".

В Минске 30 августа проходит массовая демонстрация, которую организаторы назвали "Маршем мира и независимости". Между тем в столице уже начались первые задержания. Так, портал Tut.by сообщил минимум о 30 задержанных возле здания ГУМа.