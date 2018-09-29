Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, мужчине, которому потребовалась повторная пересадка сердца, впервые выполнили трансплантацию в 2013 году. Все это время он жил полноценной жизнью, работал. Недавно у него начала развиваться васкулопатия трансплантата — прогрессирующее сужение коронарных артерий пересаженного сердца.
По данным исследований, через 5 лет после операции данное состояние наблюдается у 30% больных, а через 10 лет его распространенность достигает 50% и является второй по частоте причиной летального исхода.
23 сентября было принято решение провести пациенту повторную пересадку сердца. Как сообщает телеканал «Беларусь 1», операция длилась 12 часов, работали 5 хирургов.
Она прошла успешно, и сейчас мужчина переведен в терапевтическое отделение.
Проведение такой операции для Беларуси — шаг в будущее, говорит главный кардиолог Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек.
Специалист отмечает, что теперь появилась возможность помогать тем пациентам, которым ранее уже трансплантировали сердца.
Как прогнозируется, в перспективе потребность в этом вырастет: за почти 10 лет практики в РНПЦ выполнено более 300 трансплантаций сердца. Девятилетняя выживаемость — 75%. В будущем этим пациентам может потребоваться повторная операция.
Шаг в будущее. Белорусские хирурги провели уникальную операцию по повторной пересадке сердца
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