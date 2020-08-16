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В воскресенье пройдет первый митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

Организация ”Белая Русь” объявила о проведении митинга в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Он должен начаться в 12:00 на площади Независимости у Дома правительства в Минске.

Как передают независимые телеграмм-каналы, на него свозят бюджетников со всех краев Беларуси. Многих, кто связан с госслужбой, например, военных, просят прийти в к Дому правительства. Некоторых заманивают туда обманом — под видом родительского собрания, передают анонимные источники.

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Бюджетников из Бреста везут на митинг Лукашенко на спецпоезде. Без билетов — в вагоны пускали по спискам. Около двух тысяч людей — ”Белсат”.

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