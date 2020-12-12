Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 158 334 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 135 922 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 1254 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, восемь — за последние сутки.

За минувшие сутки выполнено 30 355 тестов. Всего в стране проведено 3 млн 578 тысяч 661 тест.

В ВОЗ заявили, что за последние шесть недель уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%, а в Европе — почти на 100%. При этом в Европе наблюдается снижение количества заражений.

В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска с 21 декабря. Мера предпринимается в целях предотвращения распространения в стране COVID-19.