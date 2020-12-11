С начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы — 156 359 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 133 930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В активной фазе COVID-19 — 21 183 человека.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1246 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Восемь — за последние сутки.

Всего в стране проведено 3 548 306 тестов. За минувшие сутки — 31 290 тестов. Процент положительных — около 6,3.