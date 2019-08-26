Дапкюнас «выразил благодарность белорусской стороны за выделение правительством Российской Федерации 1,95 млн долларов США на осуществление проекта международной технической помощи по укреплению национального потенциала Беларуси в области демографии».

«Этот проект станет продолжением проектов в области демографической безопасности, которые сегодня реализуются в Беларуси при поддержке правительства России и Фонда ООН в области народонаселения», — отмечается в релизе.

Как сообщает пресс-служба МИД, по линии трастового фонда «Россия — ПРООН» успешно осуществляются проекты, направленные на поддержку малого бизнеса в малых и средних белорусских городах, содействие вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию.

«Российские партнеры» совместно с ЮНИСЕФ «содействуют внедрению в Беларуси передовой практики в области профилактики детской инвалидности и социальной интеграции детей с особенностями развития».

При поддержке России совместно с ЮНЭЙДС «осуществляются мероприятия по противодействию ВИЧ/СПИД, в т.ч. научные исследования, закупка антиретровирусных препаратов, обновление лабораторного оборудования».

Дапкюнас сообщил Мезенцеву о планах проведения в Минске в 2020 году первого регионального форума по целям устойчивого развития в регионе ЕАЭС. Замминистра пригласил российских коллег «принять активное участие в этом мероприятии».

Накануне, 22 августа, посол РФ встретился с заместителем мэра Москвы Александром Горбенко. Стороны обсудили «вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя столицами — Москвой и Минском».

Особое внимание было уделено деятельности Дома Москвы в Минске «как центра культуры и делового сотрудничества, целью которого является укрепление добрососедских отношений между Россией и Беларусью».

Стороны «подтвердили готовность и дальше продолжать, и всячески поддерживать проведение на базе центра фестивалей и концертных программ, художественных и фотовыставок, деловых форумов и конференции, мастер-классов».