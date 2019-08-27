Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет переговоры с белорусскими партнерами о создании лоукостеров в стране. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.
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Как сообщает агентство, соответствующие переговоры Россия также ведет с Казахстаном.

«Развивать систему лоукостеров очень важно, мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам», — рассказал Артемьев.

По его словам, процесс сейчас на стадии убеждения: в Беларуси и Казахстане еще не прочувствовали, что это прибыльный бизнес, важный и в социальном плане.

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Ранее, напомним, в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси говорили о заинтересованности в том, чтобы лоукосты пришли в областные города.

В ведомстве сообщали, что принята концепция развития областных аэропортов, которая подразумевает создание лоукост-базы на территории гродненского аэропорта.

В июле было объявлено, что с весны следующего года в Минск будет летать венгерский лоукост Wizz Air.

Однако вопрос создания белорусской бюджетной авиакомпании, по крайней мере публично, не поднимался.

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Россия ведет переговоры с Беларусью о создании лоукостера

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