По словам источника, подача нефти прекратилась с 1 января, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агентства, у Беларуси пока есть запасы нефти и НПЗ работают в штатном режиме.
«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня», — сообщили ТАСС в концерне «Белнефтехим».
Там также рассказали, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе из альтернативных российским источников.
Ранее о таком развитии событий сообщал Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
Напомним, Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в РФ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны.
По итогам совещания председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».
В то же время в России и Украине сомневаются, что в Беларуси в короткие сроки смогут организовать альтернативные поставки нефти.
«Предполагать, что Беларусь начнет покупать альтернативную нефть в 2020 или 2021 году я бы пока не стал и не сильно был бы оптимистичен в таких прогнозах», — сказал глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко.
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал заявление Александра Лукашенко о желании «забрать» две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу имеющим политический характер и требующим серьезной экономической проработки.
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