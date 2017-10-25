Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационные материалы к участию премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

«По состоянию на второе октября 2017 года сумма задолженности Республики Беларусь по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов российских рублей. Просроченных обязательств у Беларуси не имеется», — отмечается в материалах.

Кроме того, в настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС в Островце) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений — более 15 миллиардов долларов.

В материалах также приводятся данные об объеме поставок российского газа и нефти в Беларусь за 8 месяцев. «Россия является основным поставщиком нефти и газа в Беларусь. За январь–август 2017 года в страну поставлено 12,123 млрд кубометров газа и 12,1 млн т нефти», — говорится в документе.

Напомним, последний кредит — 700 млн долларов, Минск получил из Москвы 15 сентября 2017 года. Он предназначен для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученным займам.