Россия бесплатно передала Беларуси 100 тысяч доз вакцины против кори. Ее будут использовать для профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба Минздрава.
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По словам советника посольства России в Беларуси Алексея Сухова, Россия выделила бюджетные средства на оказание помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии на профилактические мероприятия и борьбу с инфекциями. Беларуси передано 100 тысяч доз противокоревой вакцины.

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По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси Натальи Жуковой, «инфекционные заболевания остаются серьезнейшей угрозой общественному здоровью. И, в этой связи, вакцинация является самым эффективным средством профилактики».

Напомним, в 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори, а в 2019 — два. При этом у наших соседей, в Украине — вспышка кори. Только за январь заболели 15 тысяч человек. Самые высокие показатели заболеваемости — во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и Киеве.

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