Россия и Беларусь пока не договорились по газу, нефти и налогам

— Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. Согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка. У нас сейчас по результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, газовой и налоговой сфере. Три группы вопросов, которые осталось решить, для того чтобы финализировать все дорожные карты, — сказал Орешкин.
Он напомнил, что всего готовится 31 дорожная карта, а осталось 3 блока вопросов, которые мешают достигнуть пакетной договоренности.
Напомним, 7 декабря в Сочи прошли переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Планировалось, что президенты обсудят насущные вопросы двусторонних отношений и подпишут дорожные карты углубленной интеграции в Союзном государстве. Накануне, 6 декабря, в Сочи прошли переговоры премьеров Беларуси и РФ Сергея Румаса и Дмитрия Медведева о согласовании дорожных карт. Дмитрий Медведев, комментируя работу по дорожным картам, отметил, что работа проделана большая, но без помощи президентов не обойтись. На встрече в Сочи 7 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин не подписали дорожные карты углубленной интеграции в Союзном государстве.
При этом в Минске 7 и 8 декабря прошли акции протеста против углубленной интеграции с Россией.
До встречи в Сочи власти Беларуси и России согласовали 21 интеграционную дорожную карту. Остаются несогласованными 8 из 31 карты. Как сообщил 8 декабря посол Беларуси в Москве Владимир Семашко, на прошедших переговорах в Сочи удалось согласовать проекты документов по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб.
Ранее в числе несогласованных назывались и документы по самым сложным вопросам — по рынкам нефти и газа. Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в течение недели, отмечал 8 декабря Владимир Семашко.
В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.
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