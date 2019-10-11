"Россия готовится к войне": началась кампания в защиту суверенитета Беларуси

"Свежий ветер" — это неформальное объединение активистов и общественных деятелей, выступающих против интеграции с Российской Федерацией. Технически кампания представляет собой платформу Канстытуцыя.бел и ряд сообществ в социальных сетях.

"Структура создается на волонтерских началах, потому есть технические недочеты. Мы жертвуем своим временем и деньгами, потому что за нашу свободу и нашу родину нам никто не должен платить. Структура нетипичная, модульная, или, как говорят программисты, облачная. Каждый, кто умеет что-то делать, занимается своим направлением. Нет ни руководства, ни лидеров", — сказал Бульба.

Среди инициаторов кампании философ и методолог Владимир Мацкевич, аналитик Андрей Егоров, журналист Михаил Янчук, политолог Павел Усов. Одной из ключевых угроз основатели кампании считают предстоящее 8 декабря подписание программы углубленной интеграции с Россией. В связи с этим "Свежий ветер" запустила 31 августа обратный отсчет "за 100 дней до аннексии".

Мацкевич обратил внимание, что "целый год повторял одно и то же, говорил об угрозе аншлюса".

"Теперь я предпочитаю говорить о рейдерском захвате, или недружественном поглощении. Я не боюсь, что окажусь в смешном положении, если 8 декабря не подпишут это позорное соглашение. Нужды для очередного соглашения у Путина нет, ему достаточно настоять на полной реализации договора 1999 года. Сейчас идет символическая возня, которая должна сделать бескровным и стабильным акт поглощения Беларуси. Он может растянуться в процесс на пару лет, дедлайн которого — 2024 год, конец срока полномочий Путина. Стратегическая цель поставлена давно, но не было удобного случая ее реализовать", — считает философ.

По мнению Бульбы, в Беларуси разворачивается сценарий, повторяющий события в Украине.

"Россия готовится к войне. Это и военный бюджет, перевооружение, создание ЧВК Вагнера, где можно грязными руками сделать дело, а потом сказать, что это не государство, а какие-то отморозки. Сейчас не надо составлять доклады, чтобы понять, что Россия переходит в экстенсивный путь развития. Не внутренними проблемами занимается, а внешними", — считает он.

"Мы готовы защищать Беларусь, готовы брать на себя инициативу, потому что мы понимаем, что защищать нас некому. Ни Европа, ни Штаты за нас не подпишутся. Нам некуда отступать и у нас нет второго шанса", — заявил Бульба.

По словам Мацкевича, кампания пока не достигла желаемых показателей по охвату аудитории, но некоторый эффект от нее уже есть.

"Прямой обратной связи нет, но по неофициальным разговорам мы знаем, что во власти знают о кампании. Более того, они собираются использовать результаты кампании в торге с Россией. Но я буду продолжать паниковать, даже если просто прекратят подготовку бессмысленных дорожных карт. Все, что нужно на юридическом уровне для поглощения Беларуси, уже есть. Нам нужны не просто прекращение этого договора, а шаги в обратном направлении. Денонсация союзного договора и заявления первых лиц", — считает методолог.

Кампания ставит целью привлекать не только политически активную аудиторию, но и аполитичную, в частности представителей бизнеса. Так, к кампании присоединился продюсер Владимир Шаблинский.

"Я отец двух дочерей. Я владелец маленького концертного бизнеса. Я владелец маленькой недвижимости, находящейся в красивом месте — Республике Беларусь. Я читаю криминальную хронику РФ, и у меня как у отца, как у собственника есть опасения. Я не хочу, чтобы мои дочери с опаской ходили по улицам нашей страны. Я не хочу столкнуться с ситуацией, когда придется разбираться с моей недвижимостью, на которую вдруг начнут претендовать люди с той стороны границы. То же касается моего бизнеса. Это просто опасения. Я хочу спокойно жить в нашей с вами стране", — заявил он.