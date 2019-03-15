Россия готовит 400 офицеров для Беларуси

Около 400 белорусских граждан обучаются более чем в десяти вузах Министерства обороны России, сообщил на пресс-конференции 14 марта в Минске начальник управления военного образования Министерства обороны Беларуси Игорь Слуцкий.
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"В рамках Организации Договора о коллективной безопасности мы обучаемся только в вузах Министерства обороны Российской Федерации, — сказал он. — Почему не обучаемся в Казахстане, Туркменистане? Нам интересны те специальности, по которым обучение у нас экономически невыгодно или нецелесообразно. Российская сторона в рамках ОДКБ нам предоставляет такую возможность".

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По словам Слуцкого, по законодательству белорусские граждане могут обучаться в российских военных вузах исключительно по направлению отечественного оборонного ведомства.

"Есть правовое поле, где четко обозначено, что гражданин Беларуси обучается или у нас, или его отправляют обучаться, как бы в командировку, по решению Министерства обороны Беларуси, — подчеркнул начальник управления военного образования. — Обучение происходит в рамках контракта. Только контрактно-договорные отношения между двумя нашими министерствами обороны. По-другому белорусский гражданин поступить в военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации не может по закону".

"Что касается службы, там такая же ситуация. <...> Нет таких прецедентов, чтобы гражданин Республики Беларусь служил в российской армии, нет такого", — добавил Слуцкий.

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