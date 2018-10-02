Российская школьница с помощью чужого паспорта пыталась через белорусско-литовскую границу попасть в Австрию к своему возлюбленному, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
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Ночью 29 сентября в пункте пропуска "Бенякони" при оформлении на выезд из Беларуси автомобиля Renault белорусской регистрации пограничники задержали пассажирку, которая предъявила не свой паспорт.

Во время разбирательства девушка все-таки показала свой документ — гражданки России 2001 года рождения. Она рассказала, что на нарушение закона пошла из-за того, что хотела попасть в Австрию к своему возлюбленному.

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С парнем девушка познакомилась в интернете. Девушка из-за несовершеннолетия не могла самостоятельно получить шенгенскую визу и отправиться в Вену. Поэтому и решила использовать чужой документ.

На гражданку России оформили протокол и поместили в изолятор временного содержания.

"Наша Нiва"
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