"Росатом": Работы по сооружению первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС идут по графику

"На данный момент на первом энергоблоке Белорусской АЭС завершаются операции по проливу активных систем безопасности на открытый реактор: завершен пролив на третий канал безопасности, в ближайшее время специалисты приступят к проливу на четвертый канал безопасности. До 15 октября данные работы будут завершены", — цитирует Олонцева ТАСС.

После этого, добавил он, на первом энергоблоке начнутся работы по сборке реактора и внутрикорпусных устройств.

По словам Олонцева, в конце сентября специалисты подадут напряжение на собственные нужды станции на комплектное распределительное устройство. Подача напряжения на собственные нужды по постоянной схеме — одно из важных ключевых событий в строительстве станции, так как позволяет перейти к полномасштабным пусконаладочным работам, отметил старший вице-президент.

Как ранее сообщила пресс-служба президента Беларуси, на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября с участием глав двух государств обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки. "Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки", — сказал Лукашенко по итогам переговоров в Сочи, которые длились более шести часов.

Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены. "Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее", — отметил белорусский руководитель.

"Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту). Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", — добавил Лукашенко.

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России. Кредитная линия на сумму до 10 млрд долларов на строительство БелАЭС открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.