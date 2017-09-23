-Последние полгода все соседи Беларуси (Польша, страны Балтии, Украина) стояли на ушах из-за беларуско-российских военных учений “Запад-2017”. Стал ли “Запад-2017” новой точкой отсчета в отношениях Минска с Западом?
– Я бы точку отсчета новой вряд ли стал называть. Полагаю, что уже в ближайшее время эту «точку» могут почувствовать не только в Минске, но и во всей Беларуси. И уровень такой чувствительности у белoрусов будет определяться в Кремле лично Путиным. Не думаю что при этом возникнут у него трудности с исполнителями, как в Москве, так и в Минске.
-“Запад-2017″ внес корректировки в белoруско-российские отношения. Запланированная совместная инспекция Лукашенко и Путина не состоялась. Объяснения Лукашенко не выдерживают никакой критики: «А если снаряд в одно место? Двоих не станет”. Почему к Лукашенко не приехал не только Путин, но даже министр обороны России Сергей Шойгу?
– Юмор насчет двоих, конечно, мрачный. И если поддержать такой тон рассуждений, то можно задаться и вопросом: а кто третьим тогда бы появился? Ведь «на троих» у Путина с Лукашенко отношения не строятся. Правда, при всей нынешней нервозности, порожденной этими учениями, не грех будет упомянуть и третьего—полководца Шойгу.
-Вейшнория, расположенная на западе Беларуси, представлена как угроза “союзному государству”. Не станет ли фейковая страна, придуманная генералитетом, реальной угрозой для независимости Беларуси?
- Само это «союзное государство» – фейковая страна. А вот что касается ее двух частей, так в каждой из них нет по сути реальных институтов (партии, парламент, гражданское общество, независимые суды, СМИ), без которых не может нормально функционировать государство. Вот тогда им правят военные. Что мы и наблюдаем в обеих этих частях фейкового союзного государства.
-Действительно ли “Запад-2017” для Беларуси обернулся крупнейшим поражением в информационной войне?
- Все выглядит печальнее для Беларуси, а не для Москвы. Поведение белoруских военоначальников, госСМИ ну никак не может опровергнуть возникшую, вернее, усилившуюся печаль большинства белoрусов. Да и сам главком Беларуси публично признал провал в этой информационной войне.
-Может ли считаться Кремль надежным союзником официального Минска после провокационных учений? Чего ждать от Москвы дальше?
-Что ждать дальше— вряд ли кто из серьезных наблюдателей сможет сказать ясно. Ведь все и вся решается – как в Минске, так и в Москве – в одной голове. А процессы там протекают непредсказуемые.
Роман Яковлевский: "Точку отсчета" для Беларуси определяют в Кремле (2)
Уже в ближайшее время последствия этой “точки” могут...
Рамзан Кадыров посетит с делегацией Беларусь (8)
В состав чеченской делегации, которая во главе с...
Посол Швеции: Мы хотим быть добрым и честным соседом для Беларуси (16)
Швеция строит с Беларусью партнерские отношения, хочет...
Лукашенко: Цели и задачи учений "Запад-2017" полностью выполнены (20)
После посещения полигона для наблюдения за ходом...
TOP новостей
Решение принято: социал-демократы Литвы выходят из коалиции с "крестьянами" (7)
Совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП)...
Предприниматель Буткус: демонстрировать роскошь и платить работникам минимум неэтично (46)
Он не демонстрирует свое богатство, не бросается...
Почти 100 стран поддержали идею отказа от вето в Совбезе ООН (69)
Почти 100 государств поддержали инициативу о...
Все больше жителей декларирует отъезд из Литвы (179)
На сегодняшний день свой отъезд из Литвы уже...
Север Литвы накрыл ливень: объявлена экстремальная ситуация (9)
Литву , в особенности северный и северо-восточный...