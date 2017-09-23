-Последние полгода все соседи Беларуси (Польша, страны Балтии, Украина) стояли на ушах из-за беларуско-российских военных учений “Запад-2017”. Стал ли “Запад-2017” новой точкой отсчета в отношениях Минска с Западом?

– Я бы точку отсчета новой вряд ли стал называть. Полагаю, что уже в ближайшее время эту «точку» могут почувствовать не только в Минске, но и во всей Беларуси. И уровень такой чувствительности у белoрусов будет определяться в Кремле лично Путиным. Не думаю что при этом возникнут у него трудности с исполнителями, как в Москве, так и в Минске.

-“Запад-2017″ внес корректировки в белoруско-российские отношения. Запланированная совместная инспекция Лукашенко и Путина не состоялась. Объяснения Лукашенко не выдерживают никакой критики: «А если снаряд в одно место? Двоих не станет”. Почему к Лукашенко не приехал не только Путин, но даже министр обороны России Сергей Шойгу?

– Юмор насчет двоих, конечно, мрачный. И если поддержать такой тон рассуждений, то можно задаться и вопросом: а кто третьим тогда бы появился? Ведь «на троих» у Путина с Лукашенко отношения не строятся. Правда, при всей нынешней нервозности, порожденной этими учениями, не грех будет упомянуть и третьего—полководца Шойгу.

-Вейшнория, расположенная на западе Беларуси, представлена как угроза “союзному государству”. Не станет ли фейковая страна, придуманная генералитетом, реальной угрозой для независимости Беларуси?

- Само это «союзное государство» – фейковая страна. А вот что касается ее двух частей, так в каждой из них нет по сути реальных институтов (партии, парламент, гражданское общество, независимые суды, СМИ), без которых не может нормально функционировать государство. Вот тогда им правят военные. Что мы и наблюдаем в обеих этих частях фейкового союзного государства.

-Действительно ли “Запад-2017” для Беларуси обернулся крупнейшим поражением в информационной войне?

- Все выглядит печальнее для Беларуси, а не для Москвы. Поведение белoруских военоначальников, госСМИ ну никак не может опровергнуть возникшую, вернее, усилившуюся печаль большинства белoрусов. Да и сам главком Беларуси публично признал провал в этой информационной войне.

-Может ли считаться Кремль надежным союзником официального Минска после провокационных учений? Чего ждать от Москвы дальше?

-Что ждать дальше— вряд ли кто из серьезных наблюдателей сможет сказать ясно. Ведь все и вся решается – как в Минске, так и в Москве – в одной голове. А процессы там протекают непредсказуемые.