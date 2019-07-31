Рижский бальзам для белорусского правителя

Министр с расширенными полномочиями

Помимо беседы со своим коллегой Владимиром Макеем он был принят белорусским правителем, премьер-министром и министром обороны. Таким вниманием не часто удостаивают министров натовских стран, которые готовятся к предстоящему в декабре очередному своему саммиту . Надо полагать, в Москве внимательно наблюдают за развитием диалога НАТО-Беларусь.

Как известно, сегодня такой процесс с Россией у Альянса, после крымского блицкрига, оказался замороженным. Поэтому, прямой контакт главы оборонного ведомства, стратегического союзника РФ с главой МИД Латвии может представлять определенный интерес в свете региональной безопасности, донором которой себя нередко называет руководство Беларуси.

И как заявляют в Минске и Риге, двустороннее военное сотрудничество развивается успешно, в чем немалая заслуга Департамента международного военного сотрудничества МО РБ.

Так что посещение главы МИД Латвии министерства обороны Беларуси, как заверяют некоторые военные, не должно вызывать какого-то особого внимания. Может быть и так, если не учитывать предстоящий в Лондоне юбилейный саммит НАТО, куда в качестве гостей приглашают в последние годы даже некоторых членов ОДКБ.

Откровения гостя из Риги



Но, надо полагать, настоящим бальзамом для белорусского правителя стало услышанное от гостя из Риги , что Беларусь является важным внешнеторговым партнером Латвии, особенно в области транзита и логистики. Именно поэтому это балтийское государство хочет расширить с белорусским соседом сотрудничество, увеличив объем и ассортимент перевозимых нами грузов.

Латвия видит потенциал для сотрудничества с Беларусью в развитии евразийских транспортных коридоров, и предлагает свою транзитную инфраструктуру для обработки грузов в индустриальном парке "Большой камень" под Минском. И не только.

Большая часть этих грузов проходит по российской Транссибирской железнодорожной магистрали, а также через Казахстан и Беларусь. Балтийские страны в равной степени хотят поучаствовать в проекте "Шёлкового пути" и получить выгоды.

И тут уместным будет напомнить о формате 16+1 - действенном инструменте сотрудничества с Китаем, который дополняет как двусторонний диалог Латвии с этой страной, так и общий диалог ЕС-Китай в рамках Стратегического партнерства. Поэтому Латвия принимает активное участие в деятельности формата.

И на Рижском совещании глав правительств 16+1 в 2016 года присутствовал гость из Минска - приглашенный глава правительства Беларуси. Так что с учетом такой роли Латв в "китайских делах", нынешние встречи в Минске ее министра иностранных дел с членами белорусского руководства, пытающего публично балансировать между Москвой и Пекином, выглядят для различных интересантов весьма перспективными.

Беларусь готова увеличить транзит нефтепродуктов через Латвию, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс (СП) после визита в Беларусь. Об этом сообщили латвийские СМИ.

США и формат 16+1

По словам министра, транзит нефтепродуктов может быть увеличен после реконструкции Новополоцкого завода. Ринкевичс убежден, что с белорусской стороны есть желание развивать экономическое сотрудничество с Латвией.

При этом, во время беседы с главой белорусского государства Ринкевичс выразил удовлетворение активным политическим диалогом между Латвией и Беларусью, поскольку Беларусь является важным соседом, и Латвия заинтересована в сохранении динамики таких отношений.

Зато сегодня такой динамики не наблюдается у Беларуси с другим балтийским соседом - Литвой, что может создавать негативный фон (и уже создает) не только в латышско-белорусских кооперативных замыслах, но и в реализации китайского формата 16+1.

Видимо, тут уместным будет напомнить о нарастающей торговой войне между США и КНР. В любом регионе Европы Вашингтон будет и дальше противиться китайскому экспансионизму. Балтийский регион не исключение.