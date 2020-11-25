"Ничего кроме риторической поддержки"

После выборов в Минск из высоких российских чиновников прилетали министр обороны Сергей Шойгу, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а также несколько губернаторов.

Визит Лаврова в Минск будет наиболее имиджево значим для Лукашенко в том смысле, что сейчас у Беларуси довольно отстраненные отношения со странами коллективного Запада и с соседями, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина. Особенно это отстранение заметно на фоне многочисленных международных визитов Светланы Тихановской, которой открыты двери лидеров Европы, пишет TUT.BY

— Есть союзнические отношения, Путин — единственный оставшийся союзник Лукашенко, но ничего кроме риторической поддержки мы в отношении Беларуси на данный момент не видим. Нет никаких явных попыток продвигать союзную интеграцию или любым другим способом использовать ситуацию в Беларуси, ну кроме сообщений о создании в Беларуси пророссийских политических партий. Но, опять же, этот процесс не запущен на полную мощь. Я бы сказала, что в отношении Беларуси Россия заняла выжидательную позицию и скорее наблюдает за ситуацией со стороны, — считает Катерина Шматина.

Визит такого уровня всегда имеет значение, потому что Лавров — один из спикеров российской политики, его слова в любом случае будут вызывать реакцию и это будет определенным маркером отношения к ситуации в Беларуси, считает аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

— Сейчас Россия действительно занимает выжидательную позицию, но стратегически она не отказывается от программы углубленной интеграции, попытка продавить которую была в конце 2019 года. Скорее всего, сейчас Москва думает, как текущую ситуацию протеста и ослабления Беларуси в целом можно использовать, чтобы в необходимый момент вернуться к реализации тех целей, которые были поставлены ранее, — отмечает Андрей Егоров.

Визит визитом, но говорить о долгосрочной поддержке Лукашенко Москвой говорить не приходится, замечает Катерина Шматина. Есть сценарии, при которых Россия от поддержки откажется и поддержит формат трансфера власти.

— Кремль видит для себя угрозу, если демократический протест в Беларуси победит, потому что тогда это может породить протесты в России. Кроме того, основные опасения, которые есть у Кремля, это если демократическая Беларусь отвернется от тесной связи с Москвой. В этом смысле сейчас со стороны оппозиционных сил — и со стороны Тихановской, и со стороны Координационного совета — ведутся попытки привлечь внимание Кремля и вступить с ним в открытые переговоры, чтобы прояснить, что позиция белорусского протеста не антироссийская, и что отворачиваться от России никто не будет. Кроме того, оппозиция открыта к тому, чтобы Кремль каким-то образом инициировал переговоры между белорусской властью и оппозицией, — резюмирует аналитик.

По мнению Андрея Егорова, Россия скорее опасается победы демократической революции в Беларуси не из-за угрозы ухода Минска на Запад, а потому что ситуации в странах похожи и в любом случае Беларусь сейчас привлекает внимание мира, и победа будет стимулировать процессы подобного порядка и в России.

— Мне кажется, здесь есть авторитарная солидарность, авторитарный интернационал, когда авторитарные лидеры поддерживают друг друга в том, чтобы не допустить демократических трансформаций, особенно в революционном ключе. Мне кажется, в этом больший страх России, чем страх резкого изменения геополитической ориентации Беларуси. Скорее России стоит опасаться, что ей станет сложнее реализовать свои планы по поглощению Беларуси. Они, в общем, и так призрачны, и попытка их реализовать их здесь вызовет высокое общественное сопротивление. И скорее гарантии России, что касается включенности Беларуси в Евразийский экономический союз, гарантии реализации российских интересов здесь, будут даны любым, в том числе демократическим правительством Беларуси, — считает Андрей Егоров.

Лавров везет предупреждение от Путина

По мнению политического аналитика Валерия Карбалевича, Москву в принципе устроила бы имитация диалога, «но фактически даже имитации не получается», пишут naviny.media.

Лавров едет с двумя месседжами, полагает аналитик. Первый — публичный: мол, Москва поддерживает режим, выступает против вмешательства со стороны Запада. Второй месседж — скрытый. Это очередное предупреждение от Путина в связи с тем, что «Лукашенко не реализует тот сценарий, о котором договорились [на переговорах 14 сентября] в Сочи». А именно — что «Лукашенко начинает процесс транзита власти, объявляет о нем, определяет график: когда референдум по Конституции, новые президентские выборы — и это должно успокоить общество и в определенной мере Запад».

«Но Лукашенко молчит. И это фактически торпедирование договоренностей с Кремлем», — считает Карбалевич.

Лавров наверняка напомнит Лукашенко, что каждый скормленный витамин нужно отрабатывать

Об этом пишет политический обозреватель Александр Класковский.

По его мнению, Лукашенко сейчас не с руки особо тянуть со Всебелорусским собранием, на котором предполагается одобрить концепцию конституционных изменений. Во-первых, Кремль настаивает (и Лавров как раз прилетает с приветом от Путина). Во-вторых, вождь сам признает, что наползают экономические трудности (читай: кризис). В-третьих, из его высказываний также вытекает, что он боится горячей весны.

"В общем, уже через несколько месяцев экономику с большой вероятностью станет колбасить, а протесты после холодов могут грянуть с новой силой.

Простор для маневра сужается. А тут еще и Запад усиливает санкции. Денег больше не даст. И Москва не разгонится. Лавров наверняка напомнит, что каждый скормленный витамин нужно отрабатывать", - пишет аналитик.