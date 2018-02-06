"Репортеры без границ" призвали отменить приговор белорусским авторам "Регнума"

В заявлении, распространенном главой отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханом Биром, отмечается, что «такие приговоры были бы уместны в отношении опасных преступников, чтобы удержать их от повторного совершения преступления, но не в отношении блогеров, которые были привлечены к ответственности за высказывание противоречивых взглядов».

«Если руководствоваться международными стандартами свободы слова, то для вынесения таких несоразмерных приговоров оснований нет. Мы призываем отменить обвинительные приговоры по апелляции», — подчеркнул Бир.

Преподаватель БГУИР кандидат исторических наук Юрий Павловец, главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко и сторож из Бреста Дмитрий Алимкин — авторы российских информресурсов «Регнум», «Лента.ру» и «Евразия Дейли». Павловец публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов, Алимкин — под псевдонимом Алла Бронь, минчанин Шиптенко — под псевдонимом Артур Григорьев.

В декабре 2016 года их задержали и заключили под стражу как подозреваемых в разжигании межнациональной розни (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса).

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили выводы Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции при Министерстве информации, которая усмотрела в публикациях этих авторов признаки экстремизма. Обвиняемые и их защитники предположили, что уголовное преследование было инспирировано руководством Мининформа.

На протяжении всего суда фигуранты дела и их адвокаты заявляли о некомпетентности государственных экспертов, оценивавших их материалы на предмет наличия признаков разжигания национальной розни и экстремизма. Они настаивали на проведении повторной комплексной психолого-лингвистической экспертизы, но в этом им было отказано.

2 февраля Минский городской суд приговорил трех белорусских авторов к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года и освободил их из-под стражи.