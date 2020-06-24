Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) раскритиковала волну задержаний журналистов в Беларуси в преддверии президентских выборов в этой стране, назначенных на 9 августа. "Правительство делает все, чтобы не допустить сообщений о предвыборных кампаниях оппозиционеров, с начала предвыборной кампании задержаны десятки репортеров, в том числе те, которые имеют аккредитацию", - говорится в заявлении RSF, обнародованном в среду, 24 июня.

В документе отмечается, что 19 июня, когда закончился срок регистрации кандидатов в президенты Беларуси, а также в районе этой даты в Минске и других городах страны было задержано свыше 270 человек, в том числе не менее 14 журналистов "Радио Свобода", Euroradio, интернет-порталов Tut.by, Onliner.by и других изданий.

Репортер Александр Позняк был избит, а оператор Сергей Багров приговорен к 15 суткам ареста. Журналист из Бобруйска Сергей Латинский получил 10 суток ареста по обвинению в участии в несанкционированной демонстрации.

Еврокомиссия должна повлиять на власти Беларуси

"Репортеры без границ" призвали Евросоюз повлиять на власти Беларуси, с тем чтобы те позволили журналистам свободно выполнять свою работу. "Мы призывает Еврокомиссию увязать дальнейшие переговоры с белорусским режимом по "Восточному партнерству" с соблюдением свободы слова. Все работники СМИ, все еще находящиеся под стражей, должны быть незамедлительно выпущены на свободу", - заявил представитель правления RSF Михаэль Редиске.

В рейтинге свободы слова Беларусь занимает 153-е из 180 мест, напоминают "Репортеры без границ".