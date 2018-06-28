Ребенок в роуминге раздал интернет на 6250 евро

«Сын как настоящий друг раздал интернет на весь автобус. Он не знал, что это дорогое удовольствие», — рассказывает житель Дзержинска Валерий Маценович.
© Shutterstock nuotr.

Его 11-летний сын в июне ездил на оздоровление в Болгарию. В дороге парень вышел в роуминге в интернет, открыл точку доступа для остальных ребят — всего в автобусе было около 50 детей. Доступом в интернет воспользовались около 15 человек — они смотрели фильмы, играли в игры. В итоге Валерию Маценовичу, на которого зарегистрирована сим-карта, пришел счет на сумму порядка 14 500 рублей (6250 евро).

— Семья небогатая, ребенка отправили на отдых на последние деньги. Для них это неподъемная сумма, — рассказывает тренер Виктор, который сопровождал детей в автобусном туре в Болгарию. — Человек 10−15 человек сидели в интернете. Ребятам по 6−10 лет, они по незнанию.

Отец Михаила — Валерий — работает водителем, а мама — медик.

— Мы в сумме с женой зарабатываем около 500 долларов в месяц на двоих. 7500 долларов — это просто катастрофа. Помощи со стороны нет, — рассказывает Валерий. — Мы обращались в МТС, пока идет обсуждение вопроса, приходят данные из стран, в которых это происходило. Сейчас работают технический отдел и отдел безопасности по вопросу списания этой суммы. Ждем, молимся, надеемся, что все-таки частично нам эту сумму спишут.

Валерий говорит, что «сын очень расстроен, он понял, конечно, всю эту ситуацию».

В компании МТС, абонентом которого является Валерий Маценович, сейчас рассматривают эту ситуацию.

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