Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.
В итоге выяснилось, что российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил 1.640 долларов по ППС, оценили в ВШЭ. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Беларусь, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла 1.648 долларов.
По данным ВШЭ, в 2011—2014 годах Россия еще стабильно обгоняла Беларусь по уровню зарплат. Но постепенно отрыв сокращался: так, в 2011 году он составлял 338 долларов, а в 2014-м — 95. По итогам 2015 года (первого после девальвации рубля) Беларусь вырвалась вперед: средняя зарплата по ППС составила 1.556 долларов, а в России — 1.530 долларов.
Хотя в 2016 году Россия вновь вернула свои позиции (1.561 против 1.517 долларов), годом позже Беларусь опять опередила ее, хотя и незначительно, — разрыв в 8 долларов стал минимальным за рассматриваемый период (деноминация в Беларуси в 2016 году учтена в расчетах).
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