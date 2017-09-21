В дипмиссии отметили, что это первый официальный визит Кадырова в Беларусь, пишет интернет-газета naviny.by
По информации посольства, в предварительной программе визита — встречи главы Чеченской Республики с Александром Лукашенко и премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.
Сегодня утром пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик сообщил, что в ходе встреч с чеченской делегацией «будут предметно обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ряд перспективных направлений сотрудничества». В частности, речь пойдет об углублении промышленной кооперации, поставках в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники белорусского производства, активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе, увеличении поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, привлечении белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в Чечне, наращивании экспорта белорусских строительных материалов.
О своем намерении посетить Беларусь Кадыров дважды заявлял осенью 2016 года. Тогда же он сообщил, что приглашает Лукашенко посетить Чечню. «Это будет для нас очень важно и политически, и экономически, потому что на Кавказе, в России его очень любят и уважают. Александр Григорьевич — уважаемый человек», — сказал Кадыров в ноябре прошлого года.
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