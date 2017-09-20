Минэнерго России готовит предложения, предусматривающие более выгодные условия для нефтепродуктов из Беларуси, причем речь идет о тарифах и РЖД, и портов.
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Об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах пресс-конференции, посвященной Петербургскому газовому форуму, передает ТАСС.

«Мы им создадим условия, чтобы не гнали [нефтепродукты в Прибалтику]. Мы их создаем. Соответствующие материалы доложены, работа идет весьма активно, поручение получено», — отметил Молодцов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обязать белорусские НПЗ использовать российские морские порты при экспорте нефтепродуктов.
По оценкам российских экспертов, транспортная система России может принять 7−8 млн т нефтепродуктов из Беларуси до конца года в случае переориентации грузопотока из портов Литвы.

Как ранее сообщалось, в конце августа президент России Владимир Путин заявил о том, что транзит белорусских нефтепродуктов в Западную Европу неплохо бы развернуть на российские порты, использовав самый простой метод — прописать Минску такую логистику «в нагрузку» к договору на поставку нефти.

Глава РЖД Олег Белозеров тогда пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры.

«По нефтеналиву мы дали пятидесятипроцентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — сказал Белозеров.

Кроме долгосрочных контрактов с Литвой и Латвией есть у Минска и другие аргументы, самый весомый из которых — экономическая неэффективность.

После нынешнего заявления Путина представитель Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб рассказал корреспонденту БЕЛТА, что тарифы на перевозки нефтепродуктов в направлении портов других стран ниже российских даже с учетом скидки.

Цена вопроса для Беларуси серьезная — выгода от поставки беспошлинной нефти при годовом объеме 24 млн тонн и текущих ценах составляет около 1,4 млрд долларов в год.

Вице-премьер Владимир Семашко, комментируя инициативу Путина, отметил: Россия не предпринимает попыток давить на Беларусь для изменения путей транзита белорусских нефтепродуктов.

«Мы в апреле урегулировали все отношения по нефти до 2025 года. Нет ультиматумов и шантажа и, надеюсь, не будет. Есть предложение посмотреть пути транспортировки нефтепродуктов (через российские порты. — Прим. ред). Но экономика должна быть основой всего. Пока это просто рабочее предложение», — пояснил Семашко.

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