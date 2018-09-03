Пьяный автовладелец оставил свою Audi в соседнем дворе, забыл про это и заявил в милицию об угоне авто, сообщает пресс-служба ГУВД Минска.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В милицию обратился 35-летний житель Октябрьского района Минска и сообщил, что его Audi 2001 года выпуска угнали. В момент обращения с заявлением мужчина был пьян (3 промилле алкоголя).

Выяснилось, что машина находится неподалеку от дома, в котором проживал автовладелец. Оказалось, что водитель просто забыл, где оставил свою машину, и на несколько дней ушел в запой. Вспомнить, в каком месте он припарковал машину, он смог после того, как сотрудник уголовного розыска пришел и рассказал ему, где нашел его Audi.

— Машина была в технически исправном состоянии, признаки взлома замков отсутствовали. Авто было передано владельцу, — сообщили в милиции.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Вильнюсе угнали эксклюзивный автомобиль (13)

В пятницу рано утром в Вильнюсе из гаража угнали...

Каунасцы сняли на видео угон BMW в Домейкаве (13)

Читатели портала Kas vyksta Kaune поделились видео, на котором...

Угнанный у белорусов в Паланге Lexus нашли замаскированным в лесу (13)

В начале июля, на ул. Ванагупес, в Паланге был угнан...

Беларусь

Пьяный минчанин забыл, где его машина, и заявил об угоне (2)

Пьяный автовладелец оставил свою Audi в соседнем дворе,...

Почти непьющий Лукашенко начал зачистку правительства Белоруссии от пьяниц (3)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последний...

В Беларуси с 2 сентября снова подорожает топливо. На копейку (6)

С 2 сентября 2018 года в Беларуси изменяются розничные...

Островецкая АЭС угрожает краснокнижному лососю исчезновением (14)

Кумжа и семга — одни из самых редких рыб,...

Власти Беларуси определили основные угрозы для страны (3)

Старение населения и низкая эффективность экономики не...

TOP новостей

Alanas Riley Possible route Nord Stream 2 according to company

Эксперт предлагает сценарий, грозящий провалом проекту Nord Stream 2 (277)

Сотрудник американского аналитического центра Atlantic...

Правительство Литвы обжаловало решение ЕСПЧ по тюрьме ЦРУ (21)

Правительство Литвы подало жалобу в связи с решением...

Norfa столкнулась с проблемами в Беларуси: строительство стоит, говорят о банкротстве, будущего не видят (2)

Оператор сети магазинов Norfа Norfos mažmena в 2015 г. подписала...

Ромас Лазутка. Отделение сливок, или нонсенс бизнес-модели Ландсбергисов (5)

Если бы не было истории бизнеса молодых Ландсбергисов...

Люди сюда приезжают после личной трагедии: когда такое видишь, понимаешь, что не нужна и Сибирь (72)

Когда вы слышите название Рукла, вероятно, думаете об...