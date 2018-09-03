В милицию обратился 35-летний житель Октябрьского района Минска и сообщил, что его Audi 2001 года выпуска угнали. В момент обращения с заявлением мужчина был пьян (3 промилле алкоголя).

Выяснилось, что машина находится неподалеку от дома, в котором проживал автовладелец. Оказалось, что водитель просто забыл, где оставил свою машину, и на несколько дней ушел в запой. Вспомнить, в каком месте он припарковал машину, он смог после того, как сотрудник уголовного розыска пришел и рассказал ему, где нашел его Audi.

— Машина была в технически исправном состоянии, признаки взлома замков отсутствовали. Авто было передано владельцу, — сообщили в милиции.