По данным агентства, Путин позвонил Лукашенко. Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что "лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси". В ходе беседы Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.
В Минске и других городах на этот день запланированы большие акции протеста. Центр Минска с раннего утра оцеплен силовиками.
Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву.
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