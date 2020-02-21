Путин сделал Лукашенко "неожиданное предложение"

"Президент России позвонил, вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам. Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу", — приводит telegram-канал «Пул Первого» видеосюжет с выступлением Лукашенко 21 февраля на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

По словам Лукашенко, Путин предложил формулу, чтобы посчитать, сколько от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году Беларусь потеряет к уровню прошлого года.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 млрд долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим, допустим, 700 млн долларов. Он сказал: мы 300 млн долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям. Такое предложение. Это хоть какой-то путь к развязке тех споров", — отметил белорусский руководитель.

"По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Ну хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России. Просили, чтобы мы торговали по мировой цене нефть. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить 12 долларов премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки — Европы, Украины, белорусский рынок", — приводит слова Лукашенко российский telegram-канал «Пул № 3».

О состоявшемся 21 февраля телефонном разговоре Лукашенко и Путина сообщила и пресс-служба президента Беларуси.

«В центре внимания глав государств были вопросы поставок энергоресурсов. В ходе разговора Владимир Путин озвучил новые предложения по урегулированию ситуации в нефтяной сфере. В частности, была отмечена готовность российской стороны компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на российскую нефть в текущем году (по отношению к 2019 году), в рамках проводимого в России налогового маневра, за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний», — говорится в сообщении.

Затронули главы государств также тему строительства Белорусской АЭС, возможные перспективные двусторонние проекты. Подробно обсудили итоги визита Лукашенко в Египет с акцентом на совместную белорусско-российскую работу в этой стране, отметила пресс-служба.

В начале 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляют без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

Лукашенко 14 февраля заявил, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене. Тогда же он предупредил, что Беларусь начнет отбор транзитной российской нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объемах.