Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

В своем послании белорусскому коллеге глава российского государства отметил, что деятельность Лукашенко на посту президента "неустанно работает на укрепление международного авторитета страны и решение стоящих перед ней социально-экономических задач".
Также Путин отметил "большой личный вклад" официального белорусского лидера в развитие "дружественных, союзнических отношений между нашими странами".
Он не сомневается, что договоренности, достигнутые в Санкт-Петербурге, будет способствовать "дальнейшему укреплению Союзного государства, наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия — как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов".
Путин заверил, что готов к "продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси".
Лукашенко родился 30 августа 1954 года в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области.
В 2010 году в его официальную биографию, опубликованную на сайте президента, было внесено изменение: дата рождения поменялась с 30 августа на 31-е.
Это обстоятельство в президентской администрации объяснили тем, что мать Александра Лукашенко поступила в роддом 30 августа вечером, но родила его в ночь с 30 на 31 августа, после полуночи. В те годы в сельских роддомах точное время рождения ребенка не отмечалось, и новорожденного Лукашенко записали на 30 августа, по дате поступления его матери в роддом.
"Президент спокойно относится к этой дате, и он не придавал ей значения до момента рождения младшего сына Николая, который появился на свет 31 августа. Уже после рождения Николая президент начал интересоваться у матери подробностями своего появления на свет и выяснил, что фактически отмечать день рождения надо 31 августа", — пояснил тогда БелаПАН сотрудник президентской администрации.
Сейчас в официальной биографии на сайте президента днем его рождения указана дата 31 августа.
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