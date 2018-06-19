В Минске во Дворце Независимости 19 июня пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России.
© Reuters / Scanpix

Как сообщает БЕЛТА, повестка дня включает около десятка пунктов. Среди них – программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения на 2018-2022 годы. Высший орган Союзного государства рассмотрит вопросы текущей деятельности интеграционного объединения.

Также ожидается, что на этом заседании будут рассматриваться вопросы, которые касаются итогов белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, отчета Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в узком составе. Во время этой встречи они обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Ранее, по информации БелаПАН, Лукашенко заявлял, что на очередном заседании ВГС белорусская сторона намерена рассмотреть в том числе проблемы с поставками продовольствия из Беларуси в Россию. "И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит", — говорил Лукашенко на встрече с Рапотой 12 марта, обсуждая подготовку к заседанию ВГС.

Предыдущее собрание Высшего госсовета Союзного государства состоялось 30 июня 2017 года в Москве.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Беларусь

В Минск слетелось всё руководство России: обменялись самоваром и картиной (19)

Белорусская столица в очередной раз стала площадкой...

Президентов четырёх стран просят посетить Куропаты (3)

Представители белорусской демократической...

Лукашенко встретился с Путиным в минском Дворце Независимости

По сообщению пресс-службы президента Беларуси , в...

Путин и Медведев прилетают в Минск для переговоров с Лукашенко (3)

В Минске во Дворце Независимости 19 июня пройдет...

Литва и Беларусь готовят новый договор в области соцобеспечения (1)

Две страны-соседки готовят новый проект договора в...

TOP новостей

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)

Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Даниил Константинов: национализм в России умер (47)

Даниил Константинов – русский националист, сын...

Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе

В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...