Как сообщает БЕЛТА, повестка дня включает около десятка пунктов. Среди них – программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения на 2018-2022 годы. Высший орган Союзного государства рассмотрит вопросы текущей деятельности интеграционного объединения.

Также ожидается, что на этом заседании будут рассматриваться вопросы, которые касаются итогов белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, отчета Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в узком составе. Во время этой встречи они обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Ранее, по информации БелаПАН, Лукашенко заявлял, что на очередном заседании ВГС белорусская сторона намерена рассмотреть в том числе проблемы с поставками продовольствия из Беларуси в Россию. "И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит", — говорил Лукашенко на встрече с Рапотой 12 марта, обсуждая подготовку к заседанию ВГС.

Предыдущее собрание Высшего госсовета Союзного государства состоялось 30 июня 2017 года в Москве.