Беларусь получит от России государственный кредит для рефинансирования платежей. Такое решение принял Владимир Путин.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

О намерении Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, эти деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам, пишет РБК.

В этот же день стало известно, что Беларусь прекращает сертификацию плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран для растаможивания на территории Беларуси и дальнейшего реэкспорта в Россию. Эта мера коснется всей той продукции, которая попала под действие эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на западные санкции.

"Наша Нiва"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения Беларуси и России (4)

Доверие и взаимопонимание будут и дальше оставаться...

"Бессмертному полку" в Беларуси отказывают в регистрации (18)

Минский городской суд не удовлетворил жалобу...

Глава МИД РБ: россияне предложили углубить интеграцию (3)

Белорусская сторона получила от российских коллег...

От менторства до "подающего надежды бухгалтера". МИД Беларуси резко ответил послу РФ (19)

В МИД Беларуси считают, что послу России в Беларуси...

Лукашенко раскритиковал евразийскую интеграцию (3)

В евразийской интеграции отсутствует прогресс, заявил...

Беларусь

В коровнике, который разругал Лукашенко, умер чиновник (4)

Чиновника Шкловского райисполкома Игоря Кобылянца...

Путин дает $600 млн кредита, а Беларусь прекращает реэкспорт "санкционки"

Беларусь получит от России государственный кредит для...

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения Беларуси и России (4)

Доверие и взаимопонимание будут и дальше оставаться...

В МИД Беларуси назвали Калиновского крупным историческим деятелем

Пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз назвал "ошибочным...

Признанный в Литве военным преступником генерал-лейтенант Усхопчик: "Меня не выдадут" (158)

27 марта 2019 г. Вильнюсский окружной суд объявил...

TOP новостей

Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (77)

Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...

Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (2)

Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...

Гарри Каспаров - о выборах в Украине: "Молчать и завидовать" (101)

Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума...

Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы

Профсоюз медработников системы учреждений лишения...

Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (16)

В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...