Протесты в Беларуси: жесткие задержания женщин на марше в Минске

Протестующих снова крайне жестко задерживали неизвестные в камуфляже, но участницы стали срывать с них балаклавы, обнажая лица. Таким образом им удалось отбить несколько человек, которых вели к автозакам.

По данным незарегстрированного, но действующего в стране правозащитного центра "Весна", задержано по меньшей мере 69 человек.

Вещающий из Варшавы на Беларусь телеканал "Белсат" сообщил, что во время акции задержаны два его журналиста — Катерина Андреева и Макс Калитовский. По данным канала, их намерены оставить в печально известном следственном изоляторе в переулке Окрестина до суда, который состоится только во вторник.

Как уточняет "Белсат", на них составлены два административных протокола — по статьям о неподчинении милиции и нарушении закона о СМИ.

Участницы марша скандировали "Света — наш президент" и "Маша, держись", имея в виду соперницу Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую и Марию Колесникову, члена Координационного совета оппозиции, созданного 18 августа сторонниками Тихановской с целью организации процесса передачи власти.

В субботу адвокат Колесниковой заявил, что ее перевели из Минска в Жодино. Она арестована по подозрению к призывам к захвату власти. Колесникова пропала в понедельник и нашлась лишь в среду. Она утверждает, что силовики угрожали ей убийством и хотели вывезти из страны, однако она порвала свой паспорт.

В воскресенье в Минске запланирована еще одна массовая акция, которую организаторы назвали "Марш героев"

На этой неделе власти продолжили разгром совета оппозиции. Единственным членом президиума на свободе и в Беларуси осталась Светлана Алексиевич, дома у которой дежурят европейские дипломаты.

Арест Колесниковой мобилизовал женщин

Уже ставший традиционным субботний женский марш собрал в этот раз больше участниц, и обозреватели связывают это с арестом Колесниковой, акции солидарности с которой продолжались всю неделю. Издание TUT.by насчитало больше 10 тыс. участниц.

Акция прошла также в Гродно.

"Силовики ищут женщин по дворам, журналистов оттесняют с площади", — пишет "Радио Свобода" о марше.

Тихановская называла происходящее в Минске "мирной революцией" и выражала готовность к переговорам с белорусскими властями, а на прошлой неделе обратилась к ООН с просьбой осудить полицейское насилие в адрес вышедших на улицы белорусов и обсудить нарушения прав человека на специальном заседании Совета Безопасности.

Лукашенко, правящий страной больше четверти века, объяснял протесты кознями Запада и стремлением нового класса "буржуйчиков" к власти.

Обращение футболистов

Тем временем 93 белорусских футболиста записали видеообращение, в котором выступили против милицейского насилия в отношении протестующих. Ролик опубликован на канале "Нежно о футболе".

В записи приняли участие в том числе игроки высшей лиги белорусского футбола, а также национальной сборной.

"Мы записали это видео, потому что не можем молчать! Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег! — говорят спортсмены. — Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен".

Футболисты также говорят на русском и белорусском языке: "Мы против насилия!"

Адвокат политтехнолога Шклярова пожаловался на его состояние

Кроме того, адвокат задержанного в Беларуси российского политтехнолога Виталия Шклярова рассказал о том, что у его подзащитного несколько дней держится температура в 39 градусов и сломан палец, но ему не делают флюорографию или компьютерную томографию дыхательных путей.

Шкляров был задержан в Беларуси в конце июля, когда Лукашенко обвинил группу российских наемников в попытке дестабилизации положения в Беларуси. Наемников передали Москве, а Шкляров уже больше месяца остается под арестом.

В субботу его адвокат Антон Гашинский заявил, что со вторника у Шклярова сохраняется высокая температура, и лишь на третьи сутки ему оказали медицинскую помощь — дали лекарства и разрешили постельный режим.

По его словам, Шкляров не исключает у себя коронавируса и просил сделать ему флюорографию или компьютерную томографию, но ему отказали.

"Я подошел к начальнику медчасти и потребовал, чтобы он лично пошел и осмотрел Виталия и предпринял какие-то меры для того, чтобы его начали лечить", — цитирует адвоката издание TUT.by.

Шкляров обвиняется в подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Он сам говорит, что приехал в Гомель навестить мать.

Политтехнолог консультировал избирательные кампании российских оппозиционеров и говорит, что также сотрудничал с избирательными штабами американских политиков — Барака Обамы и Берни Сандерса.