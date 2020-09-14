В Минске задержали, по официальным данным, 400 человек. Несколько СМИ одновременно сообщили о применении против демонстрантов в столице Беларуси светошумовых гранат. Мобильный интернет в Минске заработал только к вечеру.

Задержания у метро «Пушкинская» в Минске вечером 13 сентября: людей заводят и заносят в автозак, на фоне кто-то пытается позвать на помощь. pic.twitter.com/IUe6HOcpYJ — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

В МВД прояснили ситуацию с применением светошумовых гранат в Минске, о котором ранее сообщал ряд СМИ. По данным ведомства, их не применяли. Как сообщил пресс-секретарь МВД, сотрудники милиции задерживали несколько активных участников протестной акции на проспекте Победителей. В это время другие люди, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения этих действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила о причинах применения водомета в отношении протестующих в Бресте. Около тысячи человек на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов "водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", заблокировав тем самым движение транспорта и создав "реальную угрозу безопасности дорожного движения", указывается в заявлении, опубликованном в Telegram.

Ситуация в Беларуси может быть вынесена на повестку дня трехдневного заседания Совета по правам человека ООН в Женеве, которое начнется 14 сентября. Соответствующее предложение от имени 10 стран ЕС внесла 11 сентября Германия. В начале встречи Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представит доклад о глобальной ситуации, затем будут рассматриваться отдельные страны.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вновь призвала участников мирных протестов в стране не отвечать применением силы на насилие силовиков. "В истории есть множество примеров, когда мирные революции приводили к свержению режима. А учитывая, как сильно этого жаждает белорусский народ, у нас все получится. У нас принципиальная позиция - нельзя отвечать насилием на насилие", - заявила она в прямом эфире в YouTube. Она также выразила благодарность всем беларусам, "которые делают все возможное и невозможное" для достижения общей цели.

Координационный совет белорусской оппозиции решительно осудил насилие в отношении протестующих и призвал силовиков не скрывать свои личности, а также прекратить неоправданное применение силы. "Право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется ст. 33 и 35 Конституции Республики Беларусь. Даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам", - заявил КС.