Протестующие в Минске окружили автобус с силовиками и подняли руки: в знак того, что это мирный протест. Силовики распылили в людей газ. Видео из Минска pic.twitter.com/HlLY2smMQa — DW на русском (@dw_russian) November 29, 2020

В Минске на акции протеста "Марш соседей" задержан член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции, экономист Дмитрий Крук, сообщил журналистам пресс-секретарь Совета Антон Родненков.

"Задержан член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук", - сказал Родненков.

Милиция пытается рассеять колонны протестующих

В Минске протестующие играют с милицией в кошки-мышки. Силовики пытаются разогнать колонный протестующих, которые вышли на улицы в самых разных районах города. Однако, едва милиционерам удается рассеять собравшихся людей, они снова формируют колонну в другом месте. Tut.by публикует видео из Домбровки, где участники протеста создали новую колонну после разгона первой.

Минск. В Домбровке люди снова собрались в колонну после разгона. pic.twitter.com/xvd9B4ccYd — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020



ГАИ перекрыло движение в сторону улицы Лобанка в Минске, пропускают только общественный транспорт.

Сообщается, что силовики преследуют людей во дворах в разных частях Минска - Увучье, Домбровске и других. От пользователей поступает информация о применении газа на Партизанском проспекте

Колонну в Жодино разогнали, несколько человек задержали, пишут читатели "Нашей Нивы".

В жилом районе Лошица силовики задерживают людей; одного из них, как видно на видеозаписи, били дубинкой, передает Tut.by.

Сетевые СМИ сообщают о дворовых маршах в минских районах Малиновка, Сухарево и Юго-Запад, ЖК "Маяк Минска" и "Магистр", на улице Одоевского, проспекте Дзержинского и других местах. Небольшие колонны и просто по несколько человек собираются также, в частности, в Заславле Минской области, Фаниполе, Ракове, Барановичах.

За вывешенные в окнах квартир бело-красно-белые флаги жителям Беларуси стали приходить повестки в РУВД - милиция считает подобное действие "пикетом" и нарушением статьи 23.34 КоАП о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Такие повестки получили жители нескольких районов Минска, сообщает "Еврорадио", публикуя фотографию одной из них. По некоторым делам уже прошли суды. К примеру, 26 ноября суд наказал штрафом в 20 базовых величин минчанина, вывесившего БЧБ-флаг на своем балконе за стеклом, расценив это как одиночный пикет без разрешения Минрайисполкома.

В Беларуси стартовали "Марши соседей"

Белорусские Telegram-каналы сообщают о начале акции "Марш соседей" в различных районах Минска и других городах страны.

Жители Заславля вышли на марш. Они скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». pic.twitter.com/cXxMdnW17Q — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020



В Минске закрыли несколько станций метро. "Площадь Победы", "«Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига". Об этом сообщал официальный Telegram-канал метрополитена. Станции закрыли, как уточнялось, "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

Станции столичного метрополитена закрывают на несколько часов каждый раз, когда в Минске проходят массовые протесты.

В Минске проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет. Затруднения заметили около 11 утра, сообщает Tut.by. Они такие же, как и в предыдущие воскресенья - сеть LTE и 3G действует некорректно. Из-за этого сайты могут не загружаться (или ждать приходится по несколько минут), сообщения в мессенджерах - не приниматься и не отправляться, а медиафайлы в них - не загружаться.

Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают каждый раз, когда в городе проходят массовые протесты.

Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива" и Tut.by сообщают о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска. В столице Беларуси и в других городах страны сегодня ожидается так называемый "Марш соседей".

Водомет и другая спецтехника на площади Якуба Коласа в Минске. Их сопровождают легковые авто с красно-зелеными флагами. pic.twitter.com/q5Q03Kc4Il — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020



Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", - подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".