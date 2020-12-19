В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.
Суд Советского района Минска назначил 15 суток ареста администратору Telegram-каналов "Контроль автозаков Минск" и "Чат лошков-петушков" Анне Аленской, сообщает правозащитный центр "Весна". 25-летняя девушка признана виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии 25 октября. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Окрестина, указывается далее. При этом правозащитникам неизвестно, возбуждено ли против нее уголовное дело. Аленская была задержана 14 декабря.
Перед зданием МЧС в Минске прошла акция солидарности, сообщает Tut.by.
Мирные шествия в Минске и других городах
Мирные протестные шествия проходят в ряде районов Минска и других городах. В частности, издание Tut.by сообщило о протестных колоннах в минских микрорайонах Серебрянка, Уручье, Зеленый Луг и Юго-Запад, а также в Боровлянах и Колодищах (Минская область). Кроме того, на шествие вышли жители Гродно.
В Беларуси - 157 политических заключенных
Правозащитники центра "Весна" признали врача Артема Сорокина политическим заключенным. Сорокин был задержан вместе с журналисткой Екатериной Борисевич "за разглашение информации о состоянии Романа Бондаренко". Информация касалась уровня алкоголя в крови убитого молодого человека - ноль промилле - и опровергла заявления властей о том, что Роман Бондаренко якобы находился в состоянии алкогольного опьянения в момент избиения.
По состоянию на 19 декабря в Беларуси, по данным "Весны", 157 политзаключенных.
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