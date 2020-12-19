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В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 19 декабря.
Minske per pensininkų „Išminties žygį“ sulaikomi žmonės
Minske per pensininkų „Išminties žygį“ sulaikomi žmonės
© AFP / Scanpix

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.

Суд Советского района Минска назначил 15 суток ареста администратору Telegram-каналов "Контроль автозаков Минск" и "Чат лошков-петушков" Анне Аленской, сообщает правозащитный центр "Весна". 25-летняя девушка признана виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии 25 октября. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Окрестина, указывается далее. При этом правозащитникам неизвестно, возбуждено ли против нее уголовное дело. Аленская была задержана 14 декабря.

Перед зданием МЧС в Минске прошла акция солидарности, сообщает Tut.by.

Мирные шествия в Минске и других городах

Мирные протестные шествия проходят в ряде районов Минска и других городах. В частности, издание Tut.by сообщило о протестных колоннах в минских микрорайонах Серебрянка, Уручье, Зеленый Луг и Юго-Запад, а также в Боровлянах и Колодищах (Минская область). Кроме того, на шествие вышли жители Гродно.

В Беларуси - 157 политических заключенных

Правозащитники центра "Весна" признали врача Артема Сорокина политическим заключенным. Сорокин был задержан вместе с журналисткой Екатериной Борисевич "за разглашение информации о состоянии Романа Бондаренко". Информация касалась уровня алкоголя в крови убитого молодого человека - ноль промилле - и опровергла заявления властей о том, что Роман Бондаренко якобы находился в состоянии алкогольного опьянения в момент избиения.

По состоянию на 19 декабря в Беларуси, по данным "Весны", 157 политзаключенных.

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Deutsche Welle

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