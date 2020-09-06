Атмосфера в Минске.

Стычки с ОМОНом в Гродно.

В сторону площади Якуба Колбаса, где уже собралось много протестующих, по улице Веры Хоружей идут еще демонстранты, сообщает корреспондент DW.

Вот так силовики собираются встретить протестующих в центре Минска: железными заграждениями и колючей проволокой. Фото наших корреспондентов. pic.twitter.com/U9scmrurb3 — DW на русском (@dw_russian) September 6, 2020



Площадь Независимости в Минске, где на 14.00 запланирован "Марш единства", уже оцеплена. Подземные переходы на площадь закрыты. Рядом с площадью - скопление спецтехники и силовиков. У стелы "Минск - город-герой" территория огорожена турникетами и колючей проволокой.