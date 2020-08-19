Протесты в Беларуси, день 11: обращение Тихановской, забастовки, митинги "За бацьку!"

ЦИК Беларуси заявил, что инаугурация Лукашенко пройдет в течение двух месяцев

Не смотря на протесты, ЦИК Беларуси объявил, что инаугурация Лукашенко пройдет в течение двух месяцев. Однако точно даты не названо

ЕС выделит деньги на поддержку белорусского народа

Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа, заявил глава Еврокомиссии. Как и на что пойдут деньги, пока не уточняется.

Также ЕС перераспределит помощь Беларуси, которую Европа оказывала раньше, так, чтобы деньги шли "не власти, а народу".

Избран президиум Координационного совета

Координационный совет белорусской оппозиции выбрал Президиум совета, сообщает пресс-служба, передает BBC. В него вошли:

Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе)

Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской)

Мария Колесникова (глава штаба Бабарико)

Павел Латушко (уволенный директор Купаловского театра)

Максим Знак (юрист Тихановской)

Сергей Дылевский (активист Минского тракторного завода)

Лилия Власова (международный медиатор)

В Бресте охранник разгоняет тех, кто решил поддержать бастующих на заводе "Гефест-техника".

Лукашенко: "с этими митингующими мы разберемся"

Лукашенко потребовал от МВД не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске, передает госагентство БЕЛТА. При этом не уточняется, что он имеет в виду под беспорядками и следует ли это воспринимать как призыв разгонять многотысячные акции протеста, которые в последние дни проходили в Минске и других городах без вмешательства милиции.

Лукашенко дал поручение МВД:

«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины».

Также поручения были даны Минобороны и Госпогранкомитетуhttps://t.co/s0ZdcdJl44

— Onliner (@OnlinerBY) August 19, 2020



Добровольно-принудительные митинги "За бацьку!"

TUT.BY сообщает, что по всей стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. Однако "без сгона" не обходится.

Лукашенко велел "не стесняться" и выводить войска на направления передвижения НАТО

Александр Лукашенко поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения, пишет РИА Новости.

"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься... Обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения... То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске", - заявил он.

БГУ требует отставки Лукашенко

Белорусский государственный университет (БГУ) требует отставки Александра Лукашенко. Петиция с подписями 273 человек была предоставлена ректору университета.

Началось первое заседание Координационного Совета

На забастовку вышел "Гродно Азот"

Работники "Гродно Азота" объявили забастовку. Главное требование - отставка Лукашенко. Tut.by уточняет, что в акции принимают участие около 500 человек.

Лукашенко попросил Путина обратиться к Меркель

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет РИА "Новости".

"Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", — сообщила Эйсмонт.

Она уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.

"Не отдадим" - "Не удержите"

Ответом на стикеры в поддержку Лукашенко - их опубликовал сегодня утром телеграм-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой действующего президента Беларуси, - стали оппозиционные стикеры. Картинки те же, но надписи другие, пишет BBC.

В ответ на стикерпак от пресс-службы Лукашенко выпустили тот же пак, но с оппозиционными надписямиhttps://t.co/O7H0dhXTjV pic.twitter.com/xsWtbh81WE — Vladlen Los (@VladlenLos) August 19, 2020

ОМОН у завода МТЗ

Группу поддержки желающих выйти на забастовку работников МТЗ оттесняет ОМОН.

Обращение Светланы Тихановской

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти я инициировала создание национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - обратилась к лидерам стран ЕС Светлана Тихановская.