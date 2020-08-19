Протесты в Беларуси, день 11: обращение Тихановской, забастовки, митинги "За бацьку!"

ЦИК Беларуси заявил, что инаугурация Лукашенко пройдет в течение двух месяцев
Не смотря на протесты, ЦИК Беларуси объявил, что инаугурация Лукашенко пройдет в течение двух месяцев. Однако точно даты не названо
ЕС выделит деньги на поддержку белорусского народа
Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа, заявил глава Еврокомиссии. Как и на что пойдут деньги, пока не уточняется.
Также ЕС перераспределит помощь Беларуси, которую Европа оказывала раньше, так, чтобы деньги шли "не власти, а народу".
Избран президиум Координационного совета
Координационный совет белорусской оппозиции выбрал Президиум совета, сообщает пресс-служба, передает BBC. В него вошли:
- Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе)
- Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской)
- Мария Колесникова (глава штаба Бабарико)
- Павел Латушко (уволенный директор Купаловского театра)
- Максим Знак (юрист Тихановской)
- Сергей Дылевский (активист Минского тракторного завода)
- Лилия Власова (международный медиатор)
В Бресте охранник разгоняет тех, кто решил поддержать бастующих на заводе "Гефест-техника".
Лукашенко: "с этими митингующими мы разберемся"
Лукашенко потребовал от МВД не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске, передает госагентство БЕЛТА. При этом не уточняется, что он имеет в виду под беспорядками и следует ли это воспринимать как призыв разгонять многотысячные акции протеста, которые в последние дни проходили в Минске и других городах без вмешательства милиции.
Лукашенко дал поручение МВД:
«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины».
Также поручения были даны Минобороны и Госпогранкомитетуhttps://t.co/s0ZdcdJl44
— Onliner (@OnlinerBY) August 19, 2020
Добровольно-принудительные митинги "За бацьку!"
TUT.BY сообщает, что по всей стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. Однако "без сгона" не обходится.
Лукашенко велел "не стесняться" и выводить войска на направления передвижения НАТО
Александр Лукашенко поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения, пишет РИА Новости.
"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься... Обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения... То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске", - заявил он.
БГУ требует отставки Лукашенко
Белорусский государственный университет (БГУ) требует отставки Александра Лукашенко. Петиция с подписями 273 человек была предоставлена ректору университета.
Началось первое заседание Координационного Совета
На забастовку вышел "Гродно Азот"
Работники "Гродно Азота" объявили забастовку. Главное требование - отставка Лукашенко. Tut.by уточняет, что в акции принимают участие около 500 человек.
Лукашенко попросил Путина обратиться к Меркель
Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет РИА "Новости".
"Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", — сообщила Эйсмонт.
Она уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.
"Не отдадим" - "Не удержите"
Ответом на стикеры в поддержку Лукашенко - их опубликовал сегодня утром телеграм-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой действующего президента Беларуси, - стали оппозиционные стикеры. Картинки те же, но надписи другие, пишет BBC.
В ответ на стикерпак от пресс-службы Лукашенко выпустили тот же пак, но с оппозиционными надписямиhttps://t.co/O7H0dhXTjV pic.twitter.com/xsWtbh81WE— Vladlen Los (@VladlenLos) August 19, 2020
ОМОН у завода МТЗ
Группу поддержки желающих выйти на забастовку работников МТЗ оттесняет ОМОН.
Обращение Светланы Тихановской
"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти я инициировала создание национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - обратилась к лидерам стран ЕС Светлана Тихановская.
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