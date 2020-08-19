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Светлана Тихановская перед встречей глав государств ЕС выпустила обращение, в котором призывает европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Что происходит в стране уже 11-ый день? Delfi следит за событиями.
Протесты в Беларуси, день 11: обращение Тихановской, забастовки, митинги "За бацьку!"
© Itar-Tass / Scanpix

ЦИК Беларуси заявил, что инаугурация Лукашенко пройдет в течение двух месяцев

Не смотря на протесты, ЦИК Беларуси объявил, что инаугурация Лукашенко пройдет в течение двух месяцев. Однако точно даты не названо

ЕС выделит деньги на поддержку белорусского народа

Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа, заявил глава Еврокомиссии. Как и на что пойдут деньги, пока не уточняется.

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Также ЕС перераспределит помощь Беларуси, которую Европа оказывала раньше, так, чтобы деньги шли "не власти, а народу".

Избран президиум Координационного совета

Координационный совет белорусской оппозиции выбрал Президиум совета, сообщает пресс-служба, передает BBC. В него вошли:

  • Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе)
  • Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской)
  • Мария Колесникова (глава штаба Бабарико)
  • Павел Латушко (уволенный директор Купаловского театра)
  • Максим Знак (юрист Тихановской)
  • Сергей Дылевский (активист Минского тракторного завода)
  • Лилия Власова (международный медиатор)

В Бресте охранник разгоняет тех, кто решил поддержать бастующих на заводе "Гефест-техника".

Лукашенко: "с этими митингующими мы разберемся"

Лукашенко потребовал от МВД не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске, передает госагентство БЕЛТА. При этом не уточняется, что он имеет в виду под беспорядками и следует ли это воспринимать как призыв разгонять многотысячные акции протеста, которые в последние дни проходили в Минске и других городах без вмешательства милиции.

Добровольно-принудительные митинги "За бацьку!"

TUT.BY сообщает, что по всей стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. Однако "без сгона" не обходится.

Лукашенко велел "не стесняться" и выводить войска на направления передвижения НАТО

Александр Лукашенко поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения, пишет РИА Новости.

"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься... Обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения... То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске", - заявил он.

БГУ требует отставки Лукашенко

Белорусский государственный университет (БГУ) требует отставки Александра Лукашенко. Петиция с подписями 273 человек была предоставлена ректору университета.

Началось первое заседание Координационного Совета

На забастовку вышел "Гродно Азот"

Работники "Гродно Азота" объявили забастовку. Главное требование - отставка Лукашенко. Tut.by уточняет, что в акции принимают участие около 500 человек.

Лукашенко попросил Путина обратиться к Меркель

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет РИА "Новости".

"Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", — сообщила Эйсмонт.

Она уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.

"Не отдадим" - "Не удержите"

Ответом на стикеры в поддержку Лукашенко - их опубликовал сегодня утром телеграм-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой действующего президента Беларуси, - стали оппозиционные стикеры. Картинки те же, но надписи другие, пишет BBC.

ОМОН у завода МТЗ

Группу поддержки желающих выйти на забастовку работников МТЗ оттесняет ОМОН.

Обращение Светланы Тихановской

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти я инициировала создание национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - обратилась к лидерам стран ЕС Светлана Тихановская.

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