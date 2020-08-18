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Забастовки на заводах, массовые увольнения в театре Янки Купалы, награждения 300 силовиков. Что происходит в Беларуси? Delfi следит за событиями.
Протесты в Беларуси, день 10: забастовки, массовые увольнения в театре, Лукашенко наградил медалями силовиков
© AP / Scanpix

Акция протеста работников Национального художественного музея.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, сообщается на сайте немецкого правительства, передает BBC.

Меркель в разговоре заявила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия, выпустить политических заключенных и начать диалог с оппозицией и обществом.

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На сайте Кремля также появилось сообщение о разговоре.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в нем.

Vladimiras Putinas, Angela Merkel
Vladimiras Putinas, Angela Merkel
© Itar-Tass / Scanpix

К забастовке присоединяются работники завода "Атлант". Толпа скандирует "молодцы".

Бастуют также работники Белтелерадиокомпании. Людей меньше, чем вчера. Собравшиеся поют "Перемен" Цоя, уже ставшую символом протестного движения в Беларуси.

Возле СИЗО №1 в Минске на "Володарке" собрались сотни белорусов. Они поздравляют с днем рождения Сергея Тихановского.

Вслед за уволенным главой театра Янки Купалы Павлом Латушко, уходит вся труппа и работники театра.

Останутся только технические рабочие, занимающиеся обслуживанием здания.


Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков, сообщает портал TUT.BY.

С формулировкой "за образцовое выполнение служебных обязанностей" медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней награждены более 300 руководителей и рядовых сотрудников из системы МВД — список занимает 25 листов.

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Забастовки на заводах, массовые увольнения в театре...

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