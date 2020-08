Протесты в Беларуси, день 10: забастовки, массовые увольнения, медали силовикам, еще одна смерть участника протестов

29-летний директор музея из Волковыска найден мертвым, сообщает НН.

Он был одним из двух членов комиссии избирательного участка в Волковыске, который отказался подписывать протокол на выборах.

Трамп поговорит с Путиным о демократии в Беларуси, пишет BBC.

Презижент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с Владимиром Путиным о ситуации в Беларуси.

Трамп заявил, что поддерживает демократию,но не видит "много демократии" в республике.

"Мы будем говорить в соответствующее время с Россией, и мы будем говорить с другими вовлеченными людьми, но это, безусловно, очень большой марш", - сказал президент США о протестах.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти, сообщает TUT.BY

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями".

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы".

У Минского тракторного завода - также акция солидарности.

Protesters in Belarus understand well that without the proletariat their cause can be doomed. Many came the Minsk Tractor Works today at the end of the shift to voice their support to workers that were unsure about whether to go on strike or not. pic.twitter.com/LZSIa91e48