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Забастовки на заводах, массовые увольнения в театре Янки Купалы, награждения 300 силовиков. Что происходит в Беларуси? Delfi следит за событиями.
Протесты в Беларуси, день 10: забастовки, массовые увольнения, медали силовикам, еще одна смерть участника протестов
© AP / Scanpix

29-летний директор музея из Волковыска найден мертвым, сообщает НН.

Он был одним из двух членов комиссии избирательного участка в Волковыске, который отказался подписывать протокол на выборах.

Трамп поговорит с Путиным о демократии в Беларуси, пишет BBC.

Презижент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с Владимиром Путиным о ситуации в Беларуси.

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Трамп заявил, что поддерживает демократию,но не видит "много демократии" в республике.

"Мы будем говорить в соответствующее время с Россией, и мы будем говорить с другими вовлеченными людьми, но это, безусловно, очень большой марш", - сказал президент США о протестах.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти, сообщает TUT.BY

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями".

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы".

У Минского тракторного завода - также акция солидарности.

Тем временем, похоже, многих зазывают на митинг в поддержку Александра Лукашенко.

МВД Беларуси подтвердило еще одну смерть во время протестов: на Партизанском проспекте погиб 19-летний парень, пишут naviny.by

Как сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова, трагедия произошла примерно в 03.20 16 августа.

Причем, уверяет ведомство, до этого парня просили уйти на тротуар, но тот никак не отреагировал. От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.

МВД утверждает, что парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

Работников ОАО "Могилёвлифтмаш" насильно удерживают на заводе, чтобы те не приняли участие в забастовке.

Акция протеста работников Национального художественного музея.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, сообщается на сайте немецкого правительства, передает BBC.

Меркель в разговоре заявила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия, выпустить политических заключенных и начать диалог с оппозицией и обществом.

На сайте Кремля также появилось сообщение о разговоре.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в нем.

Vladimiras Putinas, Angela Merkel
Vladimiras Putinas, Angela Merkel
© Itar-Tass / Scanpix

К забастовке присоединяются работники завода "Атлант". Толпа скандирует "молодцы".

Бастуют также работники Белтелерадиокомпании. Людей меньше, чем вчера. Собравшиеся поют "Перемен" Цоя, уже ставшую символом протестного движения в Беларуси.



Возле СИЗО №1 в Минске на "Володарке" собрались сотни белорусов. Они поздравляют с днем рождения Сергея Тихановского.

Вслед за уволенным главой театра Янки Купалы Павлом Латушко, уходит вся труппа и работники театра.

Останутся только технические рабочие, занимающиеся обслуживанием здания.

Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков, сообщает портал TUT.BY.

С формулировкой "за образцовое выполнение служебных обязанностей" медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней награждены более 300 руководителей и рядовых сотрудников из системы МВД — список занимает 25 листов.

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