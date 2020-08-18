Протесты в Беларуси, день 10: забастовки, массовые увольнения, медали силовикам, еще одна смерть участника протестов

29-летний директор музея из Волковыска найден мертвым, сообщает НН.

Он был одним из двух членов комиссии избирательного участка в Волковыске, который отказался подписывать протокол на выборах.

Трамп поговорит с Путиным о демократии в Беларуси, пишет BBC.

Презижент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с Владимиром Путиным о ситуации в Беларуси.

Трамп заявил, что поддерживает демократию,но не видит "много демократии" в республике.

"Мы будем говорить в соответствующее время с Россией, и мы будем говорить с другими вовлеченными людьми, но это, безусловно, очень большой марш", - сказал президент США о протестах.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти, сообщает TUT.BY

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями".

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы".

У Минского тракторного завода - также акция солидарности.

Protesters in Belarus understand well that without the proletariat their cause can be doomed. Many came the Minsk Tractor Works today at the end of the shift to voice their support to workers that were unsure about whether to go on strike or not. pic.twitter.com/LZSIa91e48 — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) August 18, 2020

Тем временем, похоже, многих зазывают на митинг в поддержку Александра Лукашенко.

МВД Беларуси подтвердило еще одну смерть во время протестов: на Партизанском проспекте погиб 19-летний парень, пишут naviny.by

Как сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова, трагедия произошла примерно в 03.20 16 августа.

Причем, уверяет ведомство, до этого парня просили уйти на тротуар, но тот никак не отреагировал. От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.

МВД утверждает, что парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

Работников ОАО "Могилёвлифтмаш" насильно удерживают на заводе, чтобы те не приняли участие в забастовке.

Акция протеста работников Национального художественного музея.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, сообщается на сайте немецкого правительства, передает BBC.

Меркель в разговоре заявила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия, выпустить политических заключенных и начать диалог с оппозицией и обществом.

На сайте Кремля также появилось сообщение о разговоре.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в нем.

Vladimiras Putinas, Angela Merkel © Itar-Tass / Scanpix

К забастовке присоединяются работники завода "Атлант". Толпа скандирует "молодцы".

Бастуют также работники Белтелерадиокомпании. Людей меньше, чем вчера. Собравшиеся поют "Перемен" Цоя, уже ставшую символом протестного движения в Беларуси.

Акция протеста проходит и у здания Белтелерадиокомпании. Собравшиеся поют "Перемен" Виктора Цоя. pic.twitter.com/cDGxvgY3il — bbcrussian (@bbcrussian) August 18, 2020







Возле СИЗО №1 в Минске на "Володарке" собрались сотни белорусов. Они поздравляют с днем рождения Сергея Тихановского.

Вслед за уволенным главой театра Янки Купалы Павлом Латушко, уходит вся труппа и работники театра.

Останутся только технические рабочие, занимающиеся обслуживанием здания.

По словам нашего корреспондента, весь коллектив театра Янки Купалы подал заявления об увольнении. На видео видно, как люди держат заявления над головой в знак солидарности с уволенным за поддержку протестов руководителем Павлом Латушко pic.twitter.com/aaZAVqYJ72 — Известия (@izvestia_ru) August 18, 2020

Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков, сообщает портал TUT.BY.

С формулировкой "за образцовое выполнение служебных обязанностей" медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней награждены более 300 руководителей и рядовых сотрудников из системы МВД — список занимает 25 листов.